Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

Rajasthan : लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना घर आश्रम के असहाय प्रभुजनों के लिए एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की है। 'अपना घर' के संस्थापक डॉ. बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए एपिसोड में शो के प्रतिभागियों की ओर से दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभुजनों के लिए प्रति उत्तर 100 किलो घी, 100 किलो चावल, 100 किलो आटा समर्पित किया गया।