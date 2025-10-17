Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

Rajasthan : लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन व केबीसी ने भरतपुर के 'अपना घर' को आर्थिक सहायता दी। क्या है अपना घर?

less than 1 minute read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Amitabh Bachchan and KBC provided financial assistance to Bharatpur Apna Ghar what is Apna Ghar

भरतपुर. अमिताभ बच्चन के साथ डॉ. भारद्वाज दंपती। फोटो प​त्रिका

Rajasthan : लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना घर आश्रम के असहाय प्रभुजनों के लिए एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की है। 'अपना घर' के संस्थापक डॉ. बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए एपिसोड में शो के प्रतिभागियों की ओर से दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभुजनों के लिए प्रति उत्तर 100 किलो घी, 100 किलो चावल, 100 किलो आटा समर्पित किया गया।

शो में प्रतिभागियों की ओर से दिए गए कुल 33 सही उत्तरों के आधार पर 3300 किलो घी, 3300 किलो चावल, 3300 किलो आटा अपना घर के प्रभुजनों के लिए दिया गया। यह विशेष एपिसोड 23 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मंच पर आमंत्रित किया

इस विशेष अवसर पर शो के अंतिम चरण में अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज एवं डॉ. माधुरी भारद्वाज को मंच पर आमंत्रित किया गया। अमिताभ बच्चन ने संस्था की ओर से पिछले कई वर्षों से की जा रही नि:स्वार्थ सेवा के बारे में बताया।

अमिताभ बच्चन ने दिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर 2019 को डॉ. बी.एम. भारद्वाज एवं डॉ. माधुरी भारद्वाज ने केबीसी के कर्मवीर एपिसोड में भाग लिया था, जहां पहली बार 'अपना घर' की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की गईं। इससे प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने स्वयं अपनी ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 1100 जोड़ी कुर्ता-पायजामा प्रभुजनों के लिए दिए थे।

डॉ. बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि अमिताभ बच्चन के हृदय में अपना घर की सेवाएं अविस्मरणीय छवि के रूप में अंकित हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक बार पुन: इस मंच से सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : RAS में बेटे की सफलता पर बोले पिता, जिंदा होता तो हम भी मनाते खुशियां, जानें यह दर्द भरी कहानी
सवाई माधोपुर
RAS 2023 son Sunil Bairwa success Father said if he was alive we would have celebrated too it is a very painful story know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

Innocent child thrown
भरतपुर

Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

Railway facilities Diwali and Chhath Puja special trains started Know schedule
भरतपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

Rajasthan CM Bhajan Lal Bharatpur MP Sanjana Jatav former minister Offensive comments on social media accused arrested
भरतपुर

अब वैर से विधायक के पुत्र की बिगड़ी तबीयत, 2 हार्ट अटैक के बाद भी कार चलाकर भरतपुर से पहुंचा जयपुर

Rajasthan Vaira MLA son Bahadur Singh Koli health deteriorates Bharatpur to Jaipur driving despite two heart attacks
भरतपुर

School Holiday : राजस्थान में स्कूली छात्रों की बल्ले-बल्ले, आज से मिड-टर्म अवकाश शुरू, जानें कब खुलेंगे स्कूल

Rajasthan School Students Happy mid-term vacations start today know when schools reopen
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.