Rajasthan : भरतपुर के ‘अपना घर’ को अमिताभ बच्चन व केबीसी ने दी आर्थिक सहायता, क्या है अपना घर?

भरतपुर. अमिताभ बच्चन के साथ डॉ. भारद्वाज दंपती।
Rajasthan : लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना घर आश्रम के असहाय प्रभुजनों के लिए एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की है। 'अपना घर' के संस्थापक डॉ. बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए एपिसोड में शो के प्रतिभागियों की ओर से दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभुजनों के लिए प्रति उत्तर 100 किलो घी, 100 किलो चावल, 100 किलो आटा समर्पित किया गया।
शो में प्रतिभागियों की ओर से दिए गए कुल 33 सही उत्तरों के आधार पर 3300 किलो घी, 3300 किलो चावल, 3300 किलो आटा अपना घर के प्रभुजनों के लिए दिया गया। यह विशेष एपिसोड 23 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे प्रसारित किया जाएगा।
इस विशेष अवसर पर शो के अंतिम चरण में अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज एवं डॉ. माधुरी भारद्वाज को मंच पर आमंत्रित किया गया। अमिताभ बच्चन ने संस्था की ओर से पिछले कई वर्षों से की जा रही नि:स्वार्थ सेवा के बारे में बताया।
उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर 2019 को डॉ. बी.एम. भारद्वाज एवं डॉ. माधुरी भारद्वाज ने केबीसी के कर्मवीर एपिसोड में भाग लिया था, जहां पहली बार 'अपना घर' की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की गईं। इससे प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने स्वयं अपनी ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 1100 जोड़ी कुर्ता-पायजामा प्रभुजनों के लिए दिए थे।
डॉ. बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि अमिताभ बच्चन के हृदय में अपना घर की सेवाएं अविस्मरणीय छवि के रूप में अंकित हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक बार पुन: इस मंच से सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
