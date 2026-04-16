Bharatpur Crime : आठ दिन पहले सड़क पर फेंकी गई महिला ने किया बड़ा खुलासा, ‘चलती कार में हुआ था सामूहिक बलात्कार’

वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर स्थानांतरित की है। इसमें पीड़िता ने जानकारी दी कि वह हरियाणा की रहने वाली है। गाजियाबाद के लोनी में प्लॉट खरीदने के लिए आई थी। यहां पर उनका संपर्क प्रॉपर्टी डीलर विकास और आशु से हुआ था। छह अप्रैल की दोपहर को प्लॉट देखने के लिए गाजियाबाद आई थी और लोनी जा रही थी।