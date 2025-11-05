सियार और जंगली सुअर से भरे जंगल में मिला पांच साल का बच्चा, कैसे बची जान, पूरी रात अकेला था…

माज नाम का यह बच्चा अपने पिता रफीक और बुआ के साथ बिलक के पास के पहाड़ी इलाके में बकरियां चराने गया था। बताया गया कि मंगलवार शाम को जब बुआ बकरियां लेकर नीचे गांव लौट रही थी, तभी माज पहाड़ की ढलान पर उनसे बिछड़ गया। शाम होते.होते जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार में हड़कंप मच गया। रफीक और गांव के लोगों ने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ों और झाड़ियों में उसकी पूरी रात तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।