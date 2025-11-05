Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

सियार और जंगली सुअर से भरे जंगल में मिला पांच साल का बच्चा, कैसे बची जान, पूरी रात अकेला था…

5 Year Boy Found Alone In Jungle: बुधवार सुबह गांव का ही एक व्यक्ति जब बकरियां चराने के लिए उसी दिशा में गया, तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक बच्चा डरा.सहमा बैठा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह माज ही था।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Jayant Sharma

Nov 05, 2025

Boy Found In Jungle

Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले के बिलक गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बकरी चराने गया 5 साल का मासूम बच्चा पहाड़ की घाटियों में लापता हो गया। ग्रामीणों और परिजनों ने पूरी रात बच्चे की तलाश में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। करीब 15 घंटे बाद बुधवार सुबह बच्चे को झाड़ियों के बीच सुरक्षित बैठा हुआ पाया गया, जिससे पूरे गांव में राहत की सांस ली गई।

माज नाम का यह बच्चा अपने पिता रफीक और बुआ के साथ बिलक के पास के पहाड़ी इलाके में बकरियां चराने गया था। बताया गया कि मंगलवार शाम को जब बुआ बकरियां लेकर नीचे गांव लौट रही थी, तभी माज पहाड़ की ढलान पर उनसे बिछड़ गया। शाम होते.होते जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार में हड़कंप मच गया। रफीक और गांव के लोगों ने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ों और झाड़ियों में उसकी पूरी रात तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।

बुधवार सुबह गांव का ही एक व्यक्ति जब बकरियां चराने के लिए उसी दिशा में गया, तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक बच्चा डरा.सहमा बैठा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह माज ही था। उसने तुरंत यह सूचना रफीक को दी। कुछ ही देर में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और माज को सुरक्षित घर ले आए।

गांव वालों के अनुसार यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि माज ने पूरी रात पहाड़ी जंगलों में अकेले बिताई और उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ के उस क्षेत्र में अक्सर सियार और जंगली सूअर जैसे जानवर देखे जाते हैं।

माज के सकुशल मिलने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि बच्चे की मासूमियत और किस्मत ने उसकी जान बचा ली। पुलिस और प्रशासन ने भी परिवार से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: राजस्थान में गैंगस्टर्स की सर्जरी शुरू, टारगेट पर ये छह गैंगस्टर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / सियार और जंगली सुअर से भरे जंगल में मिला पांच साल का बच्चा, कैसे बची जान, पूरी रात अकेला था…

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए, खुशी से झूमी जनता, जानिए और क्या बड़े फैसले लिए गए

Rajasthan Two roads name change People rejoice Many more major decisions
भरतपुर

राजस्थान के 9वीं के छात्र का कमाल, तीन महीने में कबाड़ से बनाया मिनी ट्रैक्टर, खासियतें जानकर लोग चौंके

Rajasthan Bharatpur 9th grade student Amazing feat built a mini tractor from scrap in three months Know about its features
भरतपुर

FASTag Update : फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव, 15 नवम्बर से लागू होंगे नए नियम

FASTag rules Big Changes New Rules will be implemented from 15 November
भरतपुर

Bharatpur : ‘कुछ करो मां, मैं मर जाऊंगी…’, बहू का दर्द देख सास सबसे गिड़गिड़ाती रही, आखिरकार सुबह पिंकी की सांसें थम गईं

Bharatpur Janana Hospital gross negligence pregnant woman Pinky dies family members create ruckus
भरतपुर

Rajasthan: बेटे की शादी से ठीक पहले मिली 10 साल से खोई मां… गम में पिता ने छोड़ दिए प्राण, मां-बेटे का मिलन देख आंखों में आए आंसू

Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.