सियार और जंगली सुअर से भरे जंगल में मिला पांच साल का बच्चा, कैसे बची जान, पूरी रात अकेला था…

Boy Found In Jungle
Bharatpur News: राजस्थान के डीग जिले के बिलक गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बकरी चराने गया 5 साल का मासूम बच्चा पहाड़ की घाटियों में लापता हो गया। ग्रामीणों और परिजनों ने पूरी रात बच्चे की तलाश में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। करीब 15 घंटे बाद बुधवार सुबह बच्चे को झाड़ियों के बीच सुरक्षित बैठा हुआ पाया गया, जिससे पूरे गांव में राहत की सांस ली गई।
माज नाम का यह बच्चा अपने पिता रफीक और बुआ के साथ बिलक के पास के पहाड़ी इलाके में बकरियां चराने गया था। बताया गया कि मंगलवार शाम को जब बुआ बकरियां लेकर नीचे गांव लौट रही थी, तभी माज पहाड़ की ढलान पर उनसे बिछड़ गया। शाम होते.होते जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार में हड़कंप मच गया। रफीक और गांव के लोगों ने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ों और झाड़ियों में उसकी पूरी रात तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला।
बुधवार सुबह गांव का ही एक व्यक्ति जब बकरियां चराने के लिए उसी दिशा में गया, तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक बच्चा डरा.सहमा बैठा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह माज ही था। उसने तुरंत यह सूचना रफीक को दी। कुछ ही देर में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और माज को सुरक्षित घर ले आए।
गांव वालों के अनुसार यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि माज ने पूरी रात पहाड़ी जंगलों में अकेले बिताई और उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ के उस क्षेत्र में अक्सर सियार और जंगली सूअर जैसे जानवर देखे जाते हैं।
माज के सकुशल मिलने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि बच्चे की मासूमियत और किस्मत ने उसकी जान बचा ली। पुलिस और प्रशासन ने भी परिवार से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली।
