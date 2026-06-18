Rajasthan News : एमपी से गुजरात जा रही स्लीपर बस का एक्सीडेंट, हाई मास्क लाइट के पोल से टकराकर पलटी, कई सवारियां घायल

राजस्थान गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर रफ्तार और मानवीय लापरवाही की घटना सामने आई है। दरअसल, यहां भरतपुर के कस्बा हलैना स्थित स्थानीय पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक निजी स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह बस मध्य प्रदेश के मुरैना से रवाना होकर गुजरात के सूरत की तरफ जा रही थी, जिसमें कुल 50 यात्री सवार थे। बुधवार-गुरुवार दरम्यानी देर रात को हुआ ये हादसा इतना अचानक और जबरदस्त था कि जब तक बस में सवार सो रहे यात्रियों को कुछ समझ आता, तब तक बस हाईवे के किनारे लगी हाई मास्क लाइट के मजबूत पोल से टकराकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद नेशनल हाईवे पर यात्रियों की चीख-पुकार गूंज उठी, जिसे सुनकर हलैना थाने की पुलिस और आसपास के स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।