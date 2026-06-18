Bharatpur : जिस डेयरी से चलती थी रोटी, उसी के वाहन ने दशरथ की छीनी जिंदगी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मंगलवार शाम दशरथ फैक्टरी परिसर से बाहर निकले ही था कि दूध परिवहन में लगी एक पिकअप ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल दशरथ को पहले बयाना अस्पताल और बाद में भरतपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन शव को लेकर वापस डेयरी प्लांट पहुंचे और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि दशरथ परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे और उनकी मौत से परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।