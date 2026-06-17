भरतपुर जूस कांड: जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अब तक पुष्टि नहीं, 23 जून को महापंचायत की चेतावनी

Bharatpur Juice Meat Controversy: भरतपुर: कृष्णा नगर स्थित लुपिन चौराहे पर जूस में मांस का टुकड़ा मिलने की अफवाह के बाद हुए हंगामे और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को मंगलवार को अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि, घटना को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस एक ओर मामले की जांच में जुटी है। वहीं, विभिन्न संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।