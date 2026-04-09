9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर के नदबई में सर्राफा दुकान से लाखों की चोरी, नाराज व्यापारियों का उग्र प्रदर्शन, माहौल तनावपूर्ण

Bharatpur : भरतपुर के नदबई कस्बे में देर रात अज्ञात चोरों ने गुड मंडी कटरा स्थित महेश बंसल ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर 10 लाख रुपए कीमत की करीब 5 किलो से अधिक चांदी के जेवरात चुरा ले गए। चोरी के विरोध में कस्बे का माहौल गरमा गया है। व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 09, 2026

Bharatpur Nadbai Theft worth lakhs at a jewelry shop Traders fierce protest atmosphere tense

विरोध जताते नदबई के व्यापारी व आम जन। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर के नदबई कस्बे में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब देर रात अज्ञात चोरों ने गुड मंडी कटरा में सर्राफा बाजार को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुरानी गुड मंडी स्थित महेश बंसल ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर करीब 5 किलो से अधिक चांदी के जेवरात चुरा ले गए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस सीओ अमर सिंह राठौड़ सहित नदबई व लखनपुर थाना पुलिस एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीमों ने बारीकी से साक्ष्य जुटाते हुए पूरे घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है।

लगातार हो रही वारदातों से नाराज व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। व्यापार महासंघ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि रात में गश्त व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।

नदबई में ज्वेलरी चोरी के विरोध में सड़क जाम, व्यापारियों का उग्र प्रदर्शन

ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के विरोध में कस्बे का माहौल गरमा गया है। सिंधी तिराया पर व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने हाल ही में हुई चोरी और सर्राफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड के खुलासे की मांग उठाई।

माहौल तनावपूर्ण, मुख्य मार्ग का यातायात बाधित

धरनास्थल पर बड़ी संख्या में व्यापारी और आमजन जुटे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की। व्यापार महासंघ ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

लगातार दूसरी बड़ी वारदात, पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह

वहीं 25 मार्च को सर्राफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या व लूट का मामला अभी तक अनसुलझा है। ऐसे में लगातार दूसरी बड़ी वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro Phase-2 : केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए ₹13038 करोड़ किए मंजूर, अब जनता को मिलेगी बड़ी राहत
जयपुर
Modi Government Approves ₹13,038 Crore for Jaipur Metro Phase-2 Major Relief for Public

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : भरतपुर के नदबई में सर्राफा दुकान से लाखों की चोरी, नाराज व्यापारियों का उग्र प्रदर्शन, माहौल तनावपूर्ण

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan PDS : अप्रैल का गेहूं नहीं, तो मई-जून का कहां से आएगा? असमंजस में भरतपुर-डीग के राशन डीलर

Rajasthan PDS Claims to provide three months ration wheat for April has not arrived yet Bharatpur Deeg Ration dealers dilemma
भरतपुर

Bharatpur : ‘… सोचा था इस बार मेहनत रंग लाएगी, पर एक पल की देरी ने सब खत्म कर दिया’, पत्नी की परीक्षा छूटी तो छलके जज्बात

Rajasthan SI Exam 2025 Bharatpur wife exam missed her emotions spilled out seeing heart touching scene became emotional
भरतपुर

प्रेमी से शादी करवा दो, गांव में 150 फीट टॉवर पर चढ़ी युवती, 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

bharatpur
भरतपुर

Deeg Hospital Video Viral: अस्पताल में साइकिल पर पत्नी को इमरजेंसी तक ले गया बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल

Deeg hospital video viral, Rajasthan hospital news, cycle in hospital incident, hospital security issue, Deeg district hospital case, patient on bicycle video, hospital management problem, parking issue hospital, two wheeler inside hospital, viral hospital footage, Rajasthan healthcare system, hospital safety concern, patient transport issue, local hospital news, Deeg news update
भरतपुर

भरतपुर: सत्संग के नाम पर ‘दुकानदारी’! ट्रस्ट की जमीन पर चला कारोबार, दुकानों और गोदामों पर चला बुलडोजर

Bulldozer action Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.