Bharatpur : भरतपुर के नदबई में सर्राफा दुकान से लाखों की चोरी, नाराज व्यापारियों का उग्र प्रदर्शन, माहौल तनावपूर्ण

Bharatpur : भरतपुर के नदबई कस्बे में कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब देर रात अज्ञात चोरों ने गुड मंडी कटरा में सर्राफा बाजार को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुरानी गुड मंडी स्थित महेश बंसल ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर करीब 5 किलो से अधिक चांदी के जेवरात चुरा ले गए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है।