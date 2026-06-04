Bharatpur Electricity : भरतपुर में थ्री फेज बिजली संकट से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन किया और जताई नाराजगी

Bharatpur Electricity : भरतपुर के बृजनगर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मानोता कलां में थ्री फेज बिजली आपूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से पशुओं के लिए बोई गई हरे चारे की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं पानी की मोटरें बंद होने से गांव में पेयजल संकट भी गहरा गया है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जालूकी जीएसएस पहुंचकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई।