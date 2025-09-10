Rajasthan : बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, मारा-पीटा फिर जबरन बनाया वीडियो, पुलिस ने कराया मुक्त

अक्सर लोग सोचते है की ये डिम्मा क्या है? आपको बता दें कि मेवात क्षेत्र में लोगों ने बिजली बनाने के लिए एक प्रयोग किया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने एक ट्रांसफार्मर जैसा ही उपकरण बनाया है। जिससे खेतों से जा रही 11 केवी विद्युत लाइन में से एक लाइन डिम्मा में लगाई जाती है। इस डिम्मा से लोग बिजली उपयोग कर सकते हैं। जिसका कोई बिल भी नहीं आता। ग्रामीण क्षेत्रों में इन डिम्मों पर विद्युत निगम की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीण इनका उपयोग करते हैं।