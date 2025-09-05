Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : साड़ी पहना युवक अचानक बाइक से उतारा, सड़क पर करने लगा डांस, हैरान राहगीर देखने लगे यह तमाशा

Bharatpur : भरतपुर नगर निगम के सामने एक दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। एक साड़ी पहना युवक सड़क पर डांस कर रहा था। जानें क्या है यह पूरा माजरा?

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 05, 2025

Bharatpur Young Man Wearing a sari suddenly got off bike and started dancing on road surprised passersby started watching this spectacle
Play video
पत्रिका फोटो

Bharatpur : भरतपुर नगर निगम के सामने एक दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। एक साड़ी पहना युवक सड़क पर डांस कर रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि एक युवक साड़ी और ब्लाउज पहनकर बाइक से जा रहा था। अचानक भरतपुर नगर निगम के सामने उतर गया। फिर डांस करने लगता है। उसके इस अप्रत्याशित कदम से सड़क पर चलने वाले राहगीर रुक जाते हैं। उसके डांस का लुत्फ उठाने लगते है। पूरा मजमा लग जाता है। इनमें से कुछ उसके डांस का वीडियो बनाने लगते है। पर बाद में लोगों को समझ में आया कि पूरा माजरा क्या है?

मामला गुरुवार शाम का था

मामला गुरुवार शाम करीब 6 बजे का है। मथुरा गेट बाजार शहर का मुख्य बाजार है। भरतपुर नगर निगम के सामने अपने 2 साथियों संग बाइक पर एक युवक आया। युवक ने साड़ी, ब्लाउज और चश्मा लगाया हुआ था। युवक नगर निगम के सामने जैसे ही पहुंचता है अचानक वह बाइक से उतर जाता है। डांस करने लगाता है। युवक के साथी वीडियो बनाते हैं। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग भी उसका वीडियो बनाने लगते हैं। सड़क पर भीड़ लग जाती है।

ये भी पढ़ें

लाडो प्रोत्साहन योजना पर नया अपडेट, ‘लाड़’ लड़ाने में फिसड्डी है भरतपुर, जानें अन्य जिलों की स्थिति
भरतपुर
Laado Protsahan Yojana New Update Bharatpur is lagging behind in pampering know status of other districts

समझाने के बाद युवक चला गया

जब काफी देर हो गया तो नगर निगम के सामने तैनात पुलिसकर्मी युवक के पास पहुंचा। उसने डांस करने वाले युवक को समझाया। जिसके बाद युवक ने पुलिसकर्मी की बात मानी और वहां से तुरंत चला गया। मामला यह था कि वे सभी रील बना रहे थे।

ये भी पढ़ें

GiveUp Campaign : एक बार फिर बढ़ी गिवअप अभियान की डेट, 31 लाख ने छोड़ी, 60 लाख नए पात्र लाभार्थी जुड़े
भरतपुर
Rajasthan Giveup Campaign Date Extended 31 October 31 lakh people gave up 60 lakh new eligible beneficiaries joined

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : साड़ी पहना युवक अचानक बाइक से उतारा, सड़क पर करने लगा डांस, हैरान राहगीर देखने लगे यह तमाशा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट