Bharatpur : साड़ी पहना युवक अचानक बाइक से उतारा, सड़क पर करने लगा डांस, हैरान राहगीर देखने लगे यह तमाशा

Bharatpur : भरतपुर नगर निगम के सामने एक दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। एक साड़ी पहना युवक सड़क पर डांस कर रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि एक युवक साड़ी और ब्लाउज पहनकर बाइक से जा रहा था। अचानक भरतपुर नगर निगम के सामने उतर गया। फिर डांस करने लगता है। उसके इस अप्रत्याशित कदम से सड़क पर चलने वाले राहगीर रुक जाते हैं। उसके डांस का लुत्फ उठाने लगते है। पूरा मजमा लग जाता है। इनमें से कुछ उसके डांस का वीडियो बनाने लगते है। पर बाद में लोगों को समझ में आया कि पूरा माजरा क्या है?