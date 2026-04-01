Rajasthan Firing: 25 जवानों से भरी बस में अचानक हुई फायरिंग, हैड कांस्टेबल के पेट को चीरकर निकली गोली, अफरा-तफरी मची

जानकारी के अनुसार, ईआरटी टीम आरएसी पुलिस लाइन से कुम्हेर गेट प्वाइंट पर ड्यूटी के लिए जा रही थी। बस में लगभग 25 जवान सवार थे। इसी दौरान हैड कांस्टेबल विष्णु, निवासी कागरौल जिला आगरा, अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उनकी कमर में पिस्टल लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने पिस्टल को साइड से निकालने का प्रयास किया, अचानक पिस्टल कॉक हो गई और गोली चल गई। गोली सीधे विष्णु के पेट में लगी और आर-पार निकल गई। यह देखकर बस में मौजूद जवान डर और चिंता में भर गए।