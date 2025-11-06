Good News : सीबीएसई ने पहली बार 110 दिन पहले जारी की डेटशीट, राजस्थान के 10वीं-12वीं के छात्र खुश

पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले तिथियां जारी की गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। इस फैसले से राजस्थान के सीबीएसई के छात्र खुश हैं। इस बार सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि सभी परीक्षाएं एक ही पारी में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समय सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा। हालांकि, कुछ विषयों की परीक्षा दोपहर 12.30 बजे तक ही संपन्न होगी।