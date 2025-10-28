RSSB का नया ड्रेस कोड जारी, सर्दियों में भर्ती परीक्षा में क्या पहनें, क्या नहीं, जानें

फाइल फोटो पत्रिका
RSSB New Dress Code : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया बदलाव। RSSB का नया ड्रेस कोड जारी। राजस्थान में 2 नवंबर से कई भर्ती परीक्षा होने जा रहीं हैं। सर्दियों में आयोजित होने वाली RSSB की भर्ती परीक्षाओं में क्या पहनें, क्या नहीं, इस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
RSSB के नए ड्रेस कोड में परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान कलाई घड़ी, चूड़ियां, अंगूठियां और कंगन पहनने की अनुमति नहीं होगी। ड्रेस कोड में बताया गया है कि पुरुष परीक्षार्थी पूरी या आधी बाजू की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा और पैंट पहन सकते हैं, वहीं महिला उम्मीदवार चुन्नी के साथ सलवार सूट, साड़ी, आधी या पूरी बाजू की शर्ट, आधी या पूरी बाजू का कुर्ता, ब्लाउज और बालों में एक साधारण रबर बैंड पहन सकती हैं।
RSSB के नए ड्रेस कोड में निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी बिना किसी धातु या बड़े बटन वाले कोट, स्वेटर और गर्म व पूरी बाजू की जर्सी पहन सकते हैं। हालांकि, यदि आवश्यक होगा तो परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान सत्यापन के लिए उन्हें उतारना होगा। परीक्षार्थियों को बिना किसी धातु के पतली कांच की चूड़ियां, साधारण कलावा (पवित्र धागा) और जनेऊ (पवित्र धागा) पहनने की अनुमति होगी। चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे सभी को टखने तक पहनने के निर्देश जारी किया गया है।
RSSB के नए ड्रेस कोड के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार लेकर चलता है, तो वह छोटी और ढकी हुई होनी चाहिए। पर उसे परीक्षा की मेज पर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बोर्ड के जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, यदि कोई अभ्यर्थी गेट पर जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन या चाकू जैसा कोई हथियार लेकर चलता पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत इरादे से इन्हें लाया है और उसे उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जांच के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, टोपी या हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, टाई या ब्लेज़र पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। धातु की चेन वाले जूते भी पहनने की अनुमति नहीं होगी।
किसकी है अनुमति
1- पतली कांच की चूड़ियाँ।
2- साधारण कलावा और जनेऊ पहनने की अनुमति होगी।
3- चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे टखने तक।
4- धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार, छोटी और कवर में।
किसकी नही है अनुमति
1- घड़ी, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर।
2- जींस पहनने की अनुमति नहीं।
3- मेटल व बड़े बटन लगे वस्त्र।
4- किसी भी प्रकार के आभूषण।
