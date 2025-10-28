RSSB का नया ड्रेस कोड जारी, सर्दियों में भर्ती परीक्षा में क्या पहनें, क्या नहीं, जानें

RSSB के नए ड्रेस कोड में निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थी बिना किसी धातु या बड़े बटन वाले कोट, स्वेटर और गर्म व पूरी बाजू की जर्सी पहन सकते हैं। हालांकि, यदि आवश्यक होगा तो परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान सत्यापन के लिए उन्हें उतारना होगा। परीक्षार्थियों को बिना किसी धातु के पतली कांच की चूड़ियां, साधारण कलावा (पवित्र धागा) और जनेऊ (पवित्र धागा) पहनने की अनुमति होगी। चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे सभी को टखने तक पहनने के निर्देश जारी किया गया है।