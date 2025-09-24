CMHO पर भड़कीं कांग्रेस सांसद संजना जाटव, बोलीं : मेरा ही फोन नहीं उठाते आप, आमजन का तो क्यों उठाएंगे

भरतपुर। केंद्र सरकार की ओर से प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में कांग्रेस सांसद संजना जाटव अधिकारियों से नाखुश नजर आईं। पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग तो फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर भड़की। इसके बाद सीएमएचओ पर गुस्सा निकाला।
सांसद बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक में केन्द्र सरकार की ओर से प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित कर रहीं थी। बैठक में सांसद संजना ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से टूटी पाइपलाइनों के माध्यम से दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्र की टीम लाकर उन्हें हकीकत दिखाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगली बार जब अधिकारी आएं तो वहां सप्लाई होने वाले पानी की बोतल भरकर लाएं। ताकि पता चले कि आमजन किस तरह से दूषित पानी पिलाया जा रहा है। बैठक में सांसद ने सड़कों की हालत पर बोलते हुए कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कें गड्ढों में समा चुकी है, लेकिन अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है। अधिकारी निरीक्षण तक नहीं करते हैं।
सांसद संजना ने बैठक में जब मोबाइल के माध्यम से किसी दूसरी बैठक की रिपोर्ट डाल रहे सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर को देखा तो वे भड़क गई। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ साहब अब आप मोबाइल देख रहे हैं। आप आमजन का ही फोन नहीं उठाते हैं। मेरा फोन उठाना तो दूर की बात है। कभी अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, वहां हालात कितने खराब है। गुटखा, पॉलीथिन के कारण गंदगी जमा है।
उन्होंने प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण करने को लेकर भी नाराजगी जताई। इतने में सीएमएचओ ने कहा कि वह मांगी गई रिपोर्ट डाल रहे थे और ऐसा कोई शख्स बताइए कि जिनका फोन नहीं उठाया। इतने में ही जिला कलक्टर ने उन्हें शांत कराया। जिला कलक्टर कमर चौधरी ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उर्वरकों की उपलब्धता, फसल खराबा की गिरदावरी की वर्तमान स्थिति तथा सेवा शिविरों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
जिला परिषद सीईओ मृदुलसिंह ने ग्रामीण विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर एडीएम शहर राहुल सैनी, नगर निगम आयुक्त श्रवण विश्नोई, उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे।
बैठक में सांसद संजना ने जिले में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना गांवों के लिए बेहतर है। सही क्रियान्यवन किया जाए। गांवों में पाइपलाइन डालने खोदी गई सड़कों की समय पर मरम्मत पूरी की जाकर पूर्ण हो चुकी योजनाओं से पेयजल सप्लाई शुरू की जाए।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनप्रतिनिधियों के फोन का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण जवाब दें। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रधानमंत्री कुसम योजना का प्रचार करने, ढीले तारों को दुरुस्त करने, विद्युत सप्लाई तन्त्र का दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों के कार्य को गुणवत्ता से कराने, नदबई आरओबी के कार्य को गति देने के निर्देश दिए।