CMHO पर भड़कीं कांग्रेस सांसद संजना जाटव, बोलीं : मेरा ही फोन नहीं उठाते आप, आमजन का तो क्यों उठाएंगे

उन्होंने प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण करने को लेकर भी नाराजगी जताई। इतने में सीएमएचओ ने कहा कि वह मांगी गई रिपोर्ट डाल रहे थे और ऐसा कोई शख्स बताइए कि जिनका फोन नहीं उठाया। इतने में ही जिला कलक्टर ने उन्हें शांत कराया। जिला कलक्टर कमर चौधरी ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उर्वरकों की उपलब्धता, फसल खराबा की गिरदावरी की वर्तमान स्थिति तथा सेवा शिविरों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।