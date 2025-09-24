Patrika LogoSwitch to English

Madan Dilawar: शिक्षकों को मदन दिलावर की चेतावनी, कहा- 80 में से 20 नम्बर आएं तो सोच लेना, जोधपुर रहना है या फलोदी जाना है

शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि जो शिक्षक सत्रांक के 20 में से 18-19 अंक बच्चों को देते हैं और वे बच्चे बोर्ड परीक्षा में 80 में से 30-40 अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे शिक्षक सोच लें कि उन्हें जोधपुर रहना है या फलोदी के किसी गांव में जाना है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 24, 2025

Madan Dilawar
उद्घाटन समारोह में मौजूद शिक्षा मंत्री। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़गंज के नव निर्मित भवन का उद्घाटन बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फीता काटकर किया। यह स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक फण्ड से निर्मित हुई और दो बार शामियाना सजने के बाद तीसरा बार उद्घाटन समारोह रखा गया था।

स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीन जगह पुुलिस और आरएसी के जवान लगाए। मण्डोर मंडी, लाल सागर पुलिया और स्कूल के बाहर आरएसी व पुलिस जवानों के पहरे में उद्घाटन कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

मंच से अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि जो शिक्षक सत्रांक के 20 में से 18-19 अंक बच्चों को देते हैं और वे बच्चे बोर्ड परीक्षा में 80 में से 30-40 अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे शिक्षक सोच लें कि उन्हें जोधपुर रहना है या फलोदी के किसी गांव में जाना है। दिलावर बोले कि 80 में से 15-20 अंक तो ऑब्जेक्टिव में अ, अ, अ, अ……लिखकर ही आ जाते हैं, फिर शिक्षकों का क्या योगदान रहा। ऐसे शिक्षक श्रीगंगानगर, बारां, बाड़मेर जाने की तैयारी रखें।

उन्होंने मंच के पीछे देखकर बीजेपी नेताओं से कहा- ऐसे शिक्षकों की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, इसके लिए मैं अभी से माफी चाहता हूं। साथ ही दिलावर ने शिक्षकों को यह भी दोहराया कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई मंदिर-मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है तो वे भी ट्रांसफर के लिए तैयार रहें।

मंच से बच्चों से पूछा, दाल के साथ सब्जी मिलती है या नहीं

शिक्षा मंत्री ने मंच से कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि मिड-डे मिल में बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता। एक दाल और एक हरी सब्जी का प्रावधान है। मंच से दिलावर ने सामने बैठे बच्चों से पूछा कि उन्होंने आज क्या खाया? दाल के साथ सब्जी थी या नहीं? वैसे बच्चों ने आधा अधूरा जवाब दिया। तब जिला शिक्षा अधिकारी ओमसिंह राजपुरोहित उठे और शिक्षा मंत्री के कान में बोलने लगे तब दिलावर ने कहा कि वे सब जानते हैं।

तीसरी बार लगाया गया टेंट, इस बार कट गया फीता

विद्यालय भवन का निर्माण सरदारपुरा विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक कोष से कराया गया है। इसमें करीब 10 कमरे बने हैं। करीब सवा करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। दो माह पूर्व इसका उद्घाटन प्रस्तावित था। स्थानीय नागरिक अशोक गहलोत के हाथों उद्घाटन चाहते थे, लेकिन विवाद होने पर गहलोत ने स्वयं ही मना कर दिया। दूसरी बार फिर टेंट लगाया, लेकिन इसके बाद भीलवाड़ा में हुए स्कूल हादसे से शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब तीसरी बार टेंट लगाया है तब जाकर स्कूल का फीता कटा।

Published on:

24 Sept 2025 07:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Madan Dilawar: शिक्षकों को मदन दिलावर की चेतावनी, कहा- 80 में से 20 नम्बर आएं तो सोच लेना, जोधपुर रहना है या फलोदी जाना है

