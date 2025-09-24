Madan Dilawar: शिक्षकों को मदन दिलावर की चेतावनी, कहा- 80 में से 20 नम्बर आएं तो सोच लेना, जोधपुर रहना है या फलोदी जाना है

विद्यालय भवन का निर्माण सरदारपुरा विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक कोष से कराया गया है। इसमें करीब 10 कमरे बने हैं। करीब सवा करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। दो माह पूर्व इसका उद्घाटन प्रस्तावित था। स्थानीय नागरिक अशोक गहलोत के हाथों उद्घाटन चाहते थे, लेकिन विवाद होने पर गहलोत ने स्वयं ही मना कर दिया। दूसरी बार फिर टेंट लगाया, लेकिन इसके बाद भीलवाड़ा में हुए स्कूल हादसे से शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब तीसरी बार टेंट लगाया है तब जाकर स्कूल का फीता कटा।