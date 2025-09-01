Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान के डीग में दिल दहलाने वाली घटना, एक ही परिवार पर अंधाधुंध फा​यरिंग, मच गया हड़कंप

Deeg firing Case: राजस्थान के डीग जिले में सोमवार सुबह हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना से गांव में दहशत फैल गई।

भरतपुर

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

Deeg-firing-case
Play video
डीग में फायरिंग हुई फायरिंग में घायल बुजुर्ग। फोटो: पत्रिका

भरतपुर। राजस्थान के डीग जिले में सोमवार सुबह हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना से गांव में दहशत फैल गई। कार सवार बदमाशों ने एक ही परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है।

पुलिस के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के आरसी गांव में मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। जिसमें एक व्यक्ति और उसके दो बेटे घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में नगर से आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: टीवी देखते समय आफत बनकर गिरी बिजली, एक ही परिवार के 8 लोग झुलसे, बच्ची की दर्दनाक मौत
सवाई माधोपुर
Rajasthan-Sky-Lighting

गाली देने पर पुलिस बुलाई तो सुबह फायरिंग

जानकारी के मुताबिक आरोपी पक्ष ने रविवार रात पीड़ित पक्ष को गालियां दी थी। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने रात को ही पुलिस को सूचना दे दी थी। सुबह करीब 9 बजे आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के घर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

3 लोग घायल

महेंद्र सिंह ने बताया कि कार में सवार होकर आए कुंवर, किशोर, वासुदेव, बलदेव ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें मेरे पिता मनोहरी और मेरे भाई महेंद्र और हेमराज के छर्रे लगे हैं। मेरे भी पैर में एक गोली का छर्रा लगा है।

30 मिनट तक करते रहे फायरिंग

उसने बताया कि रविवार शाम को कुंवर पक्ष शराब पीकर गालियां दे रहा था। हमने शाम को ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी। पुलिस की गाड़ी भी गांव में आई थी। लेकिन, बदमाश आज फिर आ गए और 30 मिनट तक फायरिंग करते रहे। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए थे।

मच गया हड़कंप, दहशत में लोग

गोलियां चलते देख आसपास के लोग घरों में छुप गए। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। फायरिंग करने के बाद कुंवर, किशोर, वासुदेव, बलदेव फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को नगर अस्पताल पहुंचाया। जहां से उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: गड्ढे में गिरी बाइक, करंट से युवक की दर्दनाक मौत; नवंबर में होनी थी शादी
जयपुर
jaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 02:47 pm

Published on:

01 Sept 2025 02:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के डीग में दिल दहलाने वाली घटना, एक ही परिवार पर अंधाधुंध फा​यरिंग, मच गया हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट