बिहार चुनाव 2025

जयपुर

Jaipur: गड्ढे में गिरी बाइक, करंट से युवक की दर्दनाक मौत; नवंबर में होनी थी शादी

Jaipur News: जयपुर शहर की लापरवाह व्यवस्था ने एक और घर का चिराग बुझा दिया।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

jaipur
कैफे मैनेजर की करंट लगने से मौत। फोटो: पत्रिका

Jaipur News: जयपुर शहर की लापरवाह व्यवस्था ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। कैफे से लौट रहे युवक की बाइक अर्जुन नगर फाटक के पास सड़क पर बने डेढ़-दो फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। उछलकर वह बिजली के पोल से टकराया और उसमें करंट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार मृतक अजय सिंह (25) भरतपुर जिले के बरौली छार का निवासी था और जयपुर के बरकत नगर में किराए पर रहता था। वह त्रिवेणी नगर के कैफे में मैनेजर था। रोजाना की तरह शनिवार रात करीब 12 बजे वह ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहा था। तभी हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने हाथ पर प्लास्टिक की थैली बांधकर उसे करंट लगे पोल से हटाया और जयपुरिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

Tonk: बनास नदी में बहा युवक, डेढ़ घंटे तक जान पर बन आई, जानिए कैसे बचा
टोंक
Bisalpur-Dam

परिवार को रात ढाई बजे मिली खबर

अजय की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। भरतपुर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए जयपुर में रहने वाली मां और भाई को सूचना दी गई। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार अजय की शादी की तैयारियों में जुटा था। एक महीने पहले ही उसकी और भाई संदीप की सगाई हुई थी और नवंबर में विवाह होना तय था। परिवार को रात ढाई बजे अजय के बारे में खबर मिली।

पहले भी हुई थी मौत

स्थानीय निवासियों ने बताया कि गड्ढों और करंट युक्त पोल की शिकायतें कई बार नगर निगम और बिजली विभाग को दी गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एक माह में बजाज नगर थाना क्षेत्र में करंट से यह दूसरी मौत है। इससे पहले 28 जुलाई को केंद्रीय विद्यालय नंबर-1 के सामने रोड लाइट पोल में करंट आने से छात्र विकास कुमार विश्नोई की मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें

Dausa Rain: मूसलाधार बारिश ने ली श्रद्धालुओं की परीक्षा, 2 घंटे मार्ग बाधित; रोकनी पड़ी यात्रा
दौसा
Paplaj-Mata-Lakkhi-Fair

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

01 Sept 2025 11:34 am

Jaipur: गड्ढे में गिरी बाइक, करंट से युवक की दर्दनाक मौत; नवंबर में होनी थी शादी

