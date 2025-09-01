Jaipur: गड्ढे में गिरी बाइक, करंट से युवक की दर्दनाक मौत; नवंबर में होनी थी शादी

पुलिस के अनुसार मृतक अजय सिंह (25) भरतपुर जिले के बरौली छार का निवासी था और जयपुर के बरकत नगर में किराए पर रहता था। वह त्रिवेणी नगर के कैफे में मैनेजर था। रोजाना की तरह शनिवार रात करीब 12 बजे वह ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहा था। तभी हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने हाथ पर प्लास्टिक की थैली बांधकर उसे करंट लगे पोल से हटाया और जयपुरिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।