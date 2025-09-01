Dausa Rain: मूसलाधार बारिश ने ली श्रद्धालुओं की परीक्षा, 2 घंटे मार्ग बाधित; रोकनी पड़ी यात्रा

Paplaj Mata Lakkhi Fair: लालसोट। आस्थाधाम पपलाज माता के अष्टमी लक्खी मेले में रविवार का दिन हजारों भक्तों के लिए परीक्षा से भरा रहा। मंदिर क्षेत्र में शनिवार रात्रि से जारी मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों से बह कर आने वाले पानी का बहाव तेज होने से करीब दो घंटे लालसोट-पपलाज माता सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिससे यात्रा को रोकना पड़ा। कुटक्या मोड़ के पास कुटक्या निवासी सुखलाल के बहने की घटना से हड़कम्प मच गया। हालांकि उसे कुछ देर में सकुशल निकाल लिया।