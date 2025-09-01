Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa Rain: मूसलाधार बारिश ने ली श्रद्धालुओं की परीक्षा, 2 घंटे मार्ग बाधित; रोकनी पड़ी यात्रा

Dausa Heavy Rain: आस्थाधाम पपलाज माता के अष्टमी लक्खी मेले में रविवार का दिन हजारों भक्तों के लिए परीक्षा से भरा रहा।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

Paplaj-Mata-Lakkhi-Fair
पपलाज माता मार्ग पर बहता पानी और श्रद्धालुओं की भीड़। फोटो: पत्रिका

Paplaj Mata Lakkhi Fair: लालसोट। आस्थाधाम पपलाज माता के अष्टमी लक्खी मेले में रविवार का दिन हजारों भक्तों के लिए परीक्षा से भरा रहा। मंदिर क्षेत्र में शनिवार रात्रि से जारी मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों से बह कर आने वाले पानी का बहाव तेज होने से करीब दो घंटे लालसोट-पपलाज माता सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिससे यात्रा को रोकना पड़ा। कुटक्या मोड़ के पास कुटक्या निवासी सुखलाल के बहने की घटना से हड़कम्प मच गया। हालांकि उसे कुछ देर में सकुशल निकाल लिया।

रविवार दोपहर बारिश के साथ आकाशीय बिजली से श्रद्धालु सहम गए। करीब दो घंटे हुई जोरदार बारिश के बाद मंदिर से लेकर कोचर मोड़ तक रोड पर ढाई फीट तक पानी बहने लगा। कुटक्या मोड़ के पास पानी के तेज बहाव से आवागमन बंद हो गया, दोनों ओर हजारों पदयात्री व श्रद्धालु फंस गए।

मानव शृंखला बनाकर लोगों को बाहर निकाला

पानी का वेग व स्तर कम होने के बाद पुलिस ने उक्त मार्ग पर पदयात्रियों, श्रद्धालुओं व वाहनों की आवाजाही शुरू की। वहीं शनिवार रात्रि भी मंदिर परिसर के बाहर घुटनों तक पानी बहने लगा। कुक्टया नाके पर पहाड़ी नाले व बनासड़ी डिगो पर धाकड़ी नदी में उफान आने से करीब दो घंटे तक मार्ग बंद हो गया। पुलिस ने श्रद्धालुओं व पदयात्रियों को पानी से दूर कराया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

रविवार दोपहर तेज बारिश के बाद जैसे ही पहाड़ों से पानी आने लगा तो सीओ दिलीप मीना ने थानाधिकारी श्रीकिशन के साथ मोर्चा संभाला। कोचर मोड़ पर ढाई फीट तक पानी बहने लगा। इस दौरान एक बार तो आकाशीय बिजली पानी में गिरी पड़ी, करंट सा प्रवाहित होने से लोग सहम गया। रस्सी बांधकर पुलिस कर्मियों ने मानव शृंखला बनाई एवं करीब 3 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू श्रद्धालुओं का हाथ पकड़ कर पानी से सुरक्षित बाहर निकाला।

एसडीओ विजेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि मौके पर सिविल डिफेंस के 3 एवं एसडीआरफ के 6 जवान तैनात किए हैं। कुटक्या मोड़ पर भी 4 जवान तैनात किए गए। पुलिस और राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद है। सीओ ने जल भराव वाले क्षेत्रों में रस्सियां बंधवा दी।

आकाशीय बिजली से पहाड़ी गिरी

लाहड़ी वाला पहाड़ी क्षेत्र से होकर पपलाज माता आने वाले सड़क मार्ग रविवार दोपहर पहाड़ी गिरने की घटना हुई, करीब एक घंटे तक यातयात बंद रहा। डिप्टी एसपी ने बताया कि आकाशीय बिजली से पहाड़ी गिरी थी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

01 Sept 2025 10:25 am

Dausa Rain: मूसलाधार बारिश ने ली श्रद्धालुओं की परीक्षा, 2 घंटे मार्ग बाधित; रोकनी पड़ी यात्रा

