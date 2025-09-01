Tonk: बनास नदी में बहा युवक, डेढ़ घंटे तक जान पर बन आई, जानिए कैसे बचा

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में आज सुबह एक युवक बनास नदी में बह गया। ऐसे में युवक की जान पर बन आई। हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया।
जानकारी के मुताबिक रायसिंह पुत्र बद्रीलाल मीणा निवासी कुरासिया थाना टोड़ारायसिंह सुबह करीब 6 बजे अपने घर से निकला। वह पैदल ही अपने मामा के गांव जा रहा था। तभी बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित राजमहल रपट पर तेज बहाव में युवक बह गया।
बनास नदी में बहते युवक ने एक पाइप लाइन के खंभे को पकड़ लिया और डेढ़ घंटे तक खंभे के सहारे लटका रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर देवली पुलिस उपाधीक्षक रामसिंह जाट व दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को नदी से सुरक्षित निकाला। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली।
इधर, बीसलपुर बांध के दो गेटों से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से शनिवार को गेट संख्या 9 और 10 एक-एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 12 हजार 20 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था।