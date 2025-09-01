Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Tonk: बनास नदी में बहा युवक, डेढ़ घंटे तक जान पर बन आई, जानिए कैसे बचा

राजस्थान के टोंक जिले में आज सुबह एक युवक बनास नदी में बह गया। युवक ने एक पाइप लाइन के खंभे को पकड़ लिया और डेढ़ घंटे तक खंभे के सहारे लटका रहा।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

Bisalpur-Dam
राजमहल रपट, जहां से निकलते वक्त युवक बहा। फोटो: पत्रिका

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में आज सुबह एक युवक बनास नदी में बह गया। ऐसे में युवक की जान पर बन आई। हालांकि, करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया।

जानकारी के मुताबिक रायसिंह पुत्र ​बद्रीलाल मीणा निवासी कुरासिया थाना टोड़ारायसिंह सुबह करीब 6 बजे अपने घर से निकला। वह पैदल ही अपने मामा के गांव जा र​हा था। तभी बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित राजमहल रपट पर तेज बहाव में युवक बह गया।

बनास नदी में बहते युवक ने एक पाइप लाइन के खंभे को पकड़ लिया और डेढ़ घंटे तक खंभे के सहारे लटका रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर देवली पुलिस उपाधीक्षक रामसिंह जाट व दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को नदी से सुरक्षित निकाला। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के 13 जिलों में आज भारी बारिश का डबल अलर्ट, इन 5 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी
जयपुर
rain in rajasthan

बीसलपुर बांध के दो गेटों से नदी में पानी निकासी जारी

इधर, बीसलपुर बांध के दो गेटों से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से शनिवार को गेट संख्या 9 और 10 एक-एक मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 12 हजार 20 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update : सितंबर महीने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 9 जिलों में भारी और 4 में अति भारी बारिश की बड़ी चेतावनी
जयपुर
Rajasthan rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 10:15 am

Published on:

01 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: बनास नदी में बहा युवक, डेढ़ घंटे तक जान पर बन आई, जानिए कैसे बचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट