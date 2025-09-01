Tonk: बनास नदी में बहा युवक, डेढ़ घंटे तक जान पर बन आई, जानिए कैसे बचा

बनास नदी में बहते युवक ने एक पाइप लाइन के खंभे को पकड़ लिया और डेढ़ घंटे तक खंभे के सहारे लटका रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर देवली पुलिस उपाधीक्षक रामसिंह जाट व दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब डेढ़ घंटे बाद युवक को नदी से सुरक्षित निकाला। तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली।