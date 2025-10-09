भरतपुर: रेलवे स्टेशन पर बिगड़ी विदेशी महिला की तबियत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

भरतपुर। रेलवे स्टेशन पर यूएसए के अटलांटा की 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की गुरुवार को तबियत बिगड़ गई। महिला पर्यटक को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला पर्यटक अपने विदेशी पर्यटकों के ग्रुप के साथ आगरा घूमकर रणथंभौर जाने के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यहां से उन्हें जनशताब्दी ट्रेन पकड़नी थी। उसका इंतजार करते समय उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल महिला के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।