Rajasthan: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी पंचतत्व में विलीन, CM भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि

गिर्राज प्रसाद तिवारी का राजनीतिक जीवन प्रेरणादायी रहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रधान और जिला प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए जनता की सेवा की। इसके बाद वे दो बार विधायक चुने गए और विधानसभा में जनता के मुद्दों को दृढ़ता से उठाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1985 से 1990 तक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहा। इस दौरान उनकी निष्पक्षता, संयम और नेतृत्व कौशल की व्यापक प्रशंसा हुई। उन्होंने विधानसभा की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।