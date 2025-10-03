Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बकरी चरा रहे युवक का वनकर्मियों से विवाद, पेड़ से लटका मिला शव; धरने पर बैठे ग्रामीणों पर पुलिस ने छोड़े आंसू के गोले

Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ में विक्रम मीणा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 03, 2025

Jamwaramgarh Vikram Meena suicide case

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना क्षेत्र के जमवारामगढ़ में विक्रम मीणा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पीड़ित परिवार पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई लोगों को हिरासत में लिया है। पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आंधी की प्रधान मानसी मीणा, जिला परिषद सदस्य विजय मीणा और भगवान मक्कड़ को हिरासत में लिया गया है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में हत्या व ST/SC एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। DFO ओपी शर्मा ने युवक से मारपीट करने में शामिल 3 वनकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वनकर्मी मुकेश जाट, पवन यादव व श्याम लाल मीना को सस्पेंड किया गया है। वहीं, अब ये भी बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज के विरोध में नरेश मीणा रायसर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं।

वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हुआ विवाद

बता दें, गुरुवार को विक्रम मीणा की हत्या के मामले में ग्रामीण और पीड़ित परिवार धरने पर बैठे थे। विक्रम मीणा की मौत वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हुए विवाद के बाद आत्महत्या बताई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वनकर्मियों की प्रताड़ना के कारण विक्रम ने यह कदम उठाया। इस मामले में ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

शुक्रवार को धरने के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने रायसर पुलिस थाने का घेराव कर लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। इस कार्रवाई के दौरान कई ग्रामीणों को चोटें आईं और कुछ को हिरासत में लिया गया।

अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया

जमवारामगढ़ वृत्त से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना के बाद वन विभाग ने तीन वनकर्मियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग तेज कर दी है। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों ने मांग की है कि विक्रम मीणा की मौत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 04:45 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बकरी चरा रहे युवक का वनकर्मियों से विवाद, पेड़ से लटका मिला शव; धरने पर बैठे ग्रामीणों पर पुलिस ने छोड़े आंसू के गोले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को उजागर करता ‘शटडाउन’

समाचार

समय के साथ संघ में बदलाव हुए लेकिन मूल भाव वही रहा

ओपिनियन

Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Rain alert
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 48 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियांपरिवार परिशिष्ट (24 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 48 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से 5-7 अक्टूबर तक भारी बारिश, 8 अक्टूबर से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क

rajasthan weather alert,
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.