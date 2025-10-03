बकरी चरा रहे युवक का वनकर्मियों से विवाद, पेड़ से लटका मिला शव; धरने पर बैठे ग्रामीणों पर पुलिस ने छोड़े आंसू के गोले

जमवारामगढ़ वृत्त से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना के बाद वन विभाग ने तीन वनकर्मियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग तेज कर दी है। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों ने मांग की है कि विक्रम मीणा की मौत की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।