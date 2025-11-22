Rajasthan : लड़की ने बाजार में सरकारी शिक्षक को पीटा, तीन साल से शोषण का आरोप

भरतपुर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया, जब एक लड़की ने अपने साथी युवक के साथ मिलकर एक सरकारी शिक्षक की बीच बाजार में पिटाई कर दी। शिक्षक को पिटता देख मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। राहगीरों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन लड़की और उसका साथी शिक्षक पर लगातार आरोप लगाते रहे।