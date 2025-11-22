Rajasthan : लड़की ने बाजार में सरकारी शिक्षक को पीटा, तीन साल से शोषण का आरोप

AI Photo
भरतपुर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया, जब एक लड़की ने अपने साथी युवक के साथ मिलकर एक सरकारी शिक्षक की बीच बाजार में पिटाई कर दी। शिक्षक को पिटता देख मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। राहगीरों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, लेकिन लड़की और उसका साथी शिक्षक पर लगातार आरोप लगाते रहे।
लड़की का आरोप है कि 50 वर्षीय सरकारी शिक्षक पिछले तीन वर्षों से उसका शोषण कर रहा है। हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आई। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं दी है।
बताया जा रहा है कि शिक्षक अटलबंध थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि लड़की कुम्हेर इलाके की रहने वाली है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लड़की द्वारा खुले बाजार में शिक्षक की पिटाई की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग