भरतपुर

Bharatpur: बोलेरो नहीं दी तो पति-देवर और सास-ससुर ने पीट-पीटकर घर से निकाल दी दो सगी बहनें, बोले ‘दहेज दो, तभी घर में घुसने देंगे…’

Rajasthan News: बयाना में ससुराल वालों ने बोलेरो और 1.5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर दो बहनों को पीट-पीटकर घर से निकाल दिया। पीड़ित बहनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

भरतपुर

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Harassment For Dowry: बयाना थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने बोलेरो गाड़ी और डेढ़ लाख रुपए की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दो सगी बहनों को बेरहमी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। मालीपुरा शेरगढ़ निवासी हेमा कुमारी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी और छोटी बहन मधु की शादी 8 मार्च 2018 को सीकरी थाना क्षेत्र के किशनपुरा निवासी तेजपाल और गणेश से हुई थी।

पिता ने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया मगर ससुराल वालों की लालच की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हेमा के मुताबिक शादी के बाद से ही बोलेरो और 1.5 लाख रुपए की मांग को लेकर दोनों बहनों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए जाते रहे।

गत 22 अक्टूबर को पति तेजपाल देवर गणेश, सास दुलारी और ससुर अमरचंद ने मारपीट की सारी हदें पार कर दीं। पिटाई से मधु बेहोश हो गई जिसे सीकरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

मायके पक्ष के पहुंचने पर भी ससुराल वालों का रवैया तनिक नहीं बदला और साफ कहा कि दहेज दो, तभी घर में घुसने देंगे, अन्यथा चलते बनो। पीड़ित पक्ष को मजबूर होकर पुलिस की शरण लेनी पड़ी। थानाधिकारी बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन हड़पने और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उप निरीक्षक राकेश कुमार को जांच सौंपी गई है।

खबर शेयर करें:

