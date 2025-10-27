Bharatpur: बोलेरो नहीं दी तो पति-देवर और सास-ससुर ने पीट-पीटकर घर से निकाल दी दो सगी बहनें, बोले ‘दहेज दो, तभी घर में घुसने देंगे…’

Harassment For Dowry: बयाना थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने बोलेरो गाड़ी और डेढ़ लाख रुपए की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दो सगी बहनों को बेरहमी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। मालीपुरा शेरगढ़ निवासी हेमा कुमारी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी और छोटी बहन मधु की शादी 8 मार्च 2018 को सीकरी थाना क्षेत्र के किशनपुरा निवासी तेजपाल और गणेश से हुई थी।