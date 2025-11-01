मंत्री जवाहर सिंह बेढम थाने पहुंचे तो सो रहा था संतरी, थानाधिकारी को लगाई फटकार, कहा-अब बर्दाश्त नहीं

भरतपुर। नगर थाने में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए। रात करीब 10 बजे औचक निरीक्षण में पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थाओं को देख मंत्री का पारा चढ़ गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि ड्यूटी पर तैनात संतरी टेबल पर पैर रखकर गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास ड्यूटी के दौरान रायफल तक नहीं थी।