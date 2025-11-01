मंत्री जवाहर सिंह बेढम थाने पहुंचे तो सो रहा था संतरी, थानाधिकारी को लगाई फटकार, कहा-अब बर्दाश्त नहीं

फोटो पत्रिका
भरतपुर। नगर थाने में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए। रात करीब 10 बजे औचक निरीक्षण में पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थाओं को देख मंत्री का पारा चढ़ गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि ड्यूटी पर तैनात संतरी टेबल पर पैर रखकर गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास ड्यूटी के दौरान रायफल तक नहीं थी।
वहीं जब उपस्थिति जांची तो एक एएसआई बिना सूचना के थाने से गायब पाया गया। मंत्री बेढम ने मौके पर ही थानाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि पहरे पर सोने वाले और बिना जानकारी अनुपस्थित रहने वाले पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने सभी स्टाफ की हाजिरी जांचने के आदेश दिए और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कामचोरी और अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्यमंत्री ने बताया कि कई दिनों से सीकरी चुंगी पर वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस पर उन्होंने थानाधिकारी से कहा कि अब किसी भी पुलिसकर्मी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध वसूली करने वाले पर सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने रात्रि गश्त और सिग्मा दल की ड्यूटी में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अब हर रात की गश्त की रिपोर्ट स्वयं मंगाई जाएगी।
साथ ही थाने में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी पुलिसकर्मी जनता से दुर्व्यवहार करेगा, तो सीधा निलंबन होगा। राज्यमंत्री ने दिन के समय रोडवेज बस स्टैंड, चूड़ी बाजार और मुख्य बाजार में सघन पुलिस गश्त को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान सीओ मनोज कुमार गुप्ता ने थाने के सरकारी वाहन की मरम्मत का आग्रह किया। मौके पर थानाधिकारी रामभरोसी मीना, कार्यालय प्रभारी शत्रुध्न सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा, वरिष्ठ नेता कैलाश मिश्रा, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
