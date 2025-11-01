Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

मंत्री जवाहर सिंह बेढम थाने पहुंचे तो सो रहा था संतरी, थानाधिकारी को लगाई फटकार, कहा-अब बर्दाश्त नहीं

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भरतपुर के नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थाओं को देख मंत्री का पारा चढ़ गया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Nov 01, 2025

फोटो पत्रिका

भरतपुर। नगर थाने में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए। रात करीब 10 बजे औचक निरीक्षण में पुलिस की लापरवाही और अव्यवस्थाओं को देख मंत्री का पारा चढ़ गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि ड्यूटी पर तैनात संतरी टेबल पर पैर रखकर गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास ड्यूटी के दौरान रायफल तक नहीं थी।

वहीं जब उपस्थिति जांची तो एक एएसआई बिना सूचना के थाने से गायब पाया गया। मंत्री बेढम ने मौके पर ही थानाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि पहरे पर सोने वाले और बिना जानकारी अनुपस्थित रहने वाले पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने सभी स्टाफ की हाजिरी जांचने के आदेश दिए और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कामचोरी और अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध वसूली पर जताई सख्त नाराजगी

राज्यमंत्री ने बताया कि कई दिनों से सीकरी चुंगी पर वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। इस पर उन्होंने थानाधिकारी से कहा कि अब किसी भी पुलिसकर्मी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध वसूली करने वाले पर सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने रात्रि गश्त और सिग्मा दल की ड्यूटी में लापरवाही पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अब हर रात की गश्त की रिपोर्ट स्वयं मंगाई जाएगी।

जनता के साथ अभद्र व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं

साथ ही थाने में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी पुलिसकर्मी जनता से दुर्व्यवहार करेगा, तो सीधा निलंबन होगा। राज्यमंत्री ने दिन के समय रोडवेज बस स्टैंड, चूड़ी बाजार और मुख्य बाजार में सघन पुलिस गश्त को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान सीओ मनोज कुमार गुप्ता ने थाने के सरकारी वाहन की मरम्मत का आग्रह किया। मौके पर थानाधिकारी रामभरोसी मीना, कार्यालय प्रभारी शत्रुध्न सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा, वरिष्ठ नेता कैलाश मिश्रा, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 05:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / मंत्री जवाहर सिंह बेढम थाने पहुंचे तो सो रहा था संतरी, थानाधिकारी को लगाई फटकार, कहा-अब बर्दाश्त नहीं

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : भरतपुर में बस संचालक नाराज, बोले- हड़ताल कब तक चलेगी, पता नहीं

Bharatpur Bus operators angry and say they donot know how long strike will last
भरतपुर

Bharatpur: एक्शन मोड में BDA, 7 अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, 200 भूखंड की बाउंड्री ध्वस्त

Bharatpur Development Authority
भरतपुर

Bharatpur: परीक्षा से कुछ घंटे पहले MBBS स्टूडेंट ने किया सुसाइड, रोते पिता बार-बार पूछ रहे बस एक सवाल

Aviral Saini, student suicide in Bharatpur, MBBS student, MBBS student suicide
भरतपुर

भरतपुर में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल ने कहा- पेपर खराब होने पर उठाया कदम

भरतपुर

9 साल बाद जिंदा मिली पत्नी…पति मृत मानकर बसा चुका था दूसरा घर, एक हादसे ने बिछड़ा दिया था दोनों को

Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.