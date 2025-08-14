Pilot Project: घर बैठे बुजुर्गों तक पहुंचेगा ‘इलाज’… भीड़ और लंबी कतारों से राहत

Home Based Palliative Care Scheme: अस्पताल की भीड़…लंबी कतारें और सफर की थकान अब असाध्य रोगियों के लिए अतीत की बात हो जाएगी। भरतपुर जिले में जल्द शुरू हो रही ‘पैलिएटिव केयर योजना’ उन बुजुर्ग मरीज और उनके परिजनों के लिए उम्मीद की किरण है, जो गंभीर और लाइलाज बीमारियों के चलते घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गए हैं। जिले के गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलोअप व देखभाल घर बैठे होगा। ऐसे रोगियों का चिन्हिकरण कर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर असाध्य रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए गृह आधारित देखभाल की सुविधा शुरू करने जा रही है।