Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Pilot Project: घर बैठे बुजुर्गों तक पहुंचेगा ‘इलाज’… भीड़ और लंबी कतारों से राहत

जल्द शुरू हो रही ‘पैलिएटिव केयर योजना’ उन बुजुर्ग मरीज और उनके परिजनों के लिए उम्मीद की किरण है, जो गंभीर और लाइलाज बीमारियों के चलते घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गए हैं।

भरतपुर

Anand Prakash Yadav

Aug 14, 2025

Home Based Palliative Care Scheme: अस्पताल की भीड़…लंबी कतारें और सफर की थकान अब असाध्य रोगियों के लिए अतीत की बात हो जाएगी। भरतपुर जिले में जल्द शुरू हो रही ‘पैलिएटिव केयर योजना’ उन बुजुर्ग मरीज और उनके परिजनों के लिए उम्मीद की किरण है, जो गंभीर और लाइलाज बीमारियों के चलते घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गए हैं। जिले के गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलोअप व देखभाल घर बैठे होगा। ऐसे रोगियों का चिन्हिकरण कर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर असाध्य रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए गृह आधारित देखभाल की सुविधा शुरू करने जा रही है।

इस सेवा के तहत पैलिएटिव केयर वाहिनी का शुभारंभ भी जल्द किया जाएगा। वे मरीज जो गंभीर असाध्य बीमारी के इलाज के बाद लौटे हैं, ऐसे बुजुर्ग जो बीमारियों से ग्रसित हैं और इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते, उन सभी का स्वास्थ्य विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

सरकारी योजना: गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को घर बैठे मिलेगा इलाज
अलवर
image

ये बीमारियां होंगी शामिल

पायलट प्रोजेक्ट होम बेस्ड पैलिएटिव केयर योजना के तहत कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर की गंभीर बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, बुजर्गों में मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज से जुड़े रोगियों को घर पर उपचार करेंगे। बुजुर्ग मरीज के घर पर नर्सिंगकर्मी दर्द, उल्टी, सांस की तकलीफ एवं बैचेनी आदि से राहत दिलाने के अलावा मरीज और परिवार को मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रखने का भी कार्य करेंगे।

प्रशिक्षित करेगी टीम

कार्यक्रम के तहत मरीजों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। मरीजों की देखभाल के लिए परिजनों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम के तहत जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं होता, उन मरीजों को पैलिएटिव केयर मिलेगी।

बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए कारगर

यह सुविधा खासतौर से ऐसे बुजुर्ग और गंभीर मरीजों के लिए कारगर साबित होगी, जो अस्पताल आने-जाने में असमर्थ हैं या जिनके लिए लंबी दूरी तय करना स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा है। केयर सेवा से न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके परिजनों को भी अस्पताल में भर्ती कराने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
डॉ. असित श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमएचओ एवं नोडल ऑफिसर भरतपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार की नई योजना, असाध्य रोगों से ग्रस्त बुजुर्गों को घर पर मिलेगा उपचार
बांसवाड़ा
Rajasthan Government New Scheme Home based palliative care elderly people suffering from incurable diseases will get treatment at home

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Pilot Project: घर बैठे बुजुर्गों तक पहुंचेगा ‘इलाज’… भीड़ और लंबी कतारों से राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.