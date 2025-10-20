Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur News: जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव, सीओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल, 3 गाडिय़ां क्षतिग्रस्त

भरतपुर के बयाना क्षेत्र में उस समय हडक़ंप मच गया, जब भीमनगर इलाके में सडक़ जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि तीन पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

2 min read

भरतपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 20, 2025

बयाना में पुलिस पर पथराव, पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त, पत्रिका फोटो

भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब भीमनगर इलाके में सडक़ जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि तीन पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुरधा डांग गांव में यहां सिया व भरत पक्ष का महाराज सिंह व बृजेन्द्र पक्ष से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने विवाद बढऩे की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के आदेश देकर पाबंद किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार सिया व भरत पक्ष की खातेदारी भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, जिससे गुजरकर महाराज सिंह पक्ष अपने खेतों तक जाने के लिए पगडंडी नुमा रास्ता इस्तेमाल करता था, लेकिन हाल ही में सिया व भरत पक्ष ने जेसीबी से जमीन समतल कर मेंडबंदी कर दी, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। महाराज सिंह पक्ष पहले की तरह रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। वहीं सिया पक्ष ने अपनी जमीन से किसी को गुजरने से इनकार कर दिया था।

पुलिस पर बरसे पत्थर

सोमवार सुबह महाराज सिंह पक्ष के लोग सीओ कार्यालय बयाना पहुंचे और विवाद के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीओ कृष्णराज ने उन्हें दीपावली के बाद मौके पर जाकर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लौटते समय लगभग डेढ़ सौ ग्रामीणों ने बयाना के भीमनगर के पास सडक़ पर बैठकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही सीओ कृष्णराज स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटवाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ सहित कई जवानों को मामूली चोटें आईं, जबकि पुलिस की ​गाड़ियों के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

हालात बिगडऩे पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। सडक़ पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशन एसपी हरीराम कुमावत मौके पर पहुंचे और क्यूआरटी व आसपास के थानों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस व प्रशासन ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बुलाकर स्थिति को शांत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विवादित भूमि के मामले में दीपावली के बाद राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण करेंगे।

यह बोले एएसपी

एडिशनल एसपी हरीराम कुमावत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए, मामला राजस्व विभाग के स्तर पर सुलझाया जाएगा। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और पुलिस बल मौके पर तैनात है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2025 09:16 pm

Published on:

20 Oct 2025 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur News: जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव, सीओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल, 3 गाडिय़ां क्षतिग्रस्त

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दावत के लिए ऐसा खाना बनवाया कि अपनी ही शादी से पहले अरेस्ट हो गया दूल्हा, शादी रद्द…भाग गया परिवार

भरतपुर

परी बोली, “पापा भाई के साथ मुझे भी ले चलो, नए कपड़े लाने हैं” कुछ देर बाद पूरे परिवार की मौत, दो दिन से रोए जा रही दादी…

भरतपुर

फर्जी थानेदार’ कहकर चिढ़ाने वालों को दिया जवाब, भरतपुर के रजनीश गुर्जर ने RAS बनकर लिख दी नई कहानी

भरतपुर

Rajasthan: मिनी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 6 घायल, मच गई चीख-पुकार, ड्राइवर-कंडक्टर भागे

Bus accident in Bharatpur
भरतपुर

Diwali Celebration: मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री, दीपावली पर गांव की मिट्टी से जोड़ा अपनापन

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.