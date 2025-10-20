Bharatpur News: जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव, सीओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल, 3 गाडिय़ां क्षतिग्रस्त

बयाना में पुलिस पर पथराव, पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त, पत्रिका फोटो
भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब भीमनगर इलाके में सडक़ जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि तीन पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुरधा डांग गांव में यहां सिया व भरत पक्ष का महाराज सिंह व बृजेन्द्र पक्ष से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने विवाद बढऩे की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के आदेश देकर पाबंद किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार सिया व भरत पक्ष की खातेदारी भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, जिससे गुजरकर महाराज सिंह पक्ष अपने खेतों तक जाने के लिए पगडंडी नुमा रास्ता इस्तेमाल करता था, लेकिन हाल ही में सिया व भरत पक्ष ने जेसीबी से जमीन समतल कर मेंडबंदी कर दी, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। महाराज सिंह पक्ष पहले की तरह रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। वहीं सिया पक्ष ने अपनी जमीन से किसी को गुजरने से इनकार कर दिया था।
सोमवार सुबह महाराज सिंह पक्ष के लोग सीओ कार्यालय बयाना पहुंचे और विवाद के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीओ कृष्णराज ने उन्हें दीपावली के बाद मौके पर जाकर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लौटते समय लगभग डेढ़ सौ ग्रामीणों ने बयाना के भीमनगर के पास सडक़ पर बैठकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही सीओ कृष्णराज स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटवाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ सहित कई जवानों को मामूली चोटें आईं, जबकि पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
हालात बिगडऩे पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। सडक़ पर कुछ समय तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशन एसपी हरीराम कुमावत मौके पर पहुंचे और क्यूआरटी व आसपास के थानों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस व प्रशासन ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बुलाकर स्थिति को शांत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विवादित भूमि के मामले में दीपावली के बाद राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण करेंगे।
एडिशनल एसपी हरीराम कुमावत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए, मामला राजस्व विभाग के स्तर पर सुलझाया जाएगा। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और पुलिस बल मौके पर तैनात है।
