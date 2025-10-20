Bharatpur News: जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव, सीओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल, 3 गाडिय़ां क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुरधा डांग गांव में यहां सिया व भरत पक्ष का महाराज सिंह व बृजेन्द्र पक्ष से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रशासन ने विवाद बढऩे की आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के आदेश देकर पाबंद किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार सिया व भरत पक्ष की खातेदारी भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, जिससे गुजरकर महाराज सिंह पक्ष अपने खेतों तक जाने के लिए पगडंडी नुमा रास्ता इस्तेमाल करता था, लेकिन हाल ही में सिया व भरत पक्ष ने जेसीबी से जमीन समतल कर मेंडबंदी कर दी, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। महाराज सिंह पक्ष पहले की तरह रास्ता खोलने की मांग कर रहा था। वहीं सिया पक्ष ने अपनी जमीन से किसी को गुजरने से इनकार कर दिया था।