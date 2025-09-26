Rajasthan: पंजाब में पहलवानी करने वाले युवक की डीग में संदिग्ध मौत, सिर में लगी गोली; खेत में मिला शव

खोह थाना प्रभारी विशंभर दयाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि युवक का शव जंगल में पड़ा है। शव को डीग अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन गोली लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।