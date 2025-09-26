Rajasthan: पंजाब में पहलवानी करने वाले युवक की डीग में संदिग्ध मौत, सिर में लगी गोली; खेत में मिला शव

Rajasthan News: डीग जिले के पसोपा गांव में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव के 22 वर्षीय युवक राधे गुर्जर की सिर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राधे पंजाब में पहलवानी करता था और गोल्ड मेडलिस्ट था। वह करीब एक सप्ताह पहले ही अपने गांव पसोपा लौटा था।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन गोली लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे पसोपा गांव के जंगल में हुई। जानकारी के अनुसार, राधे पुत्र रतीराम सुबह खेतों की ओर गया था। कुछ देर बाद ग्रामीणों को वह अचेत अवस्था में सिर में गोली लगी हुई मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल उसे डीग के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही खोह थाना प्रभारी विशंभर दयाल, डीग कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा और डिप्टी एसपी मनीषा गुर्जर पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल और अस्पताल की मॉर्च्युरी में पहुंचकर सबूत इक्कठ्ठे किए।
खोह थाना प्रभारी विशंभर दयाल ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि युवक का शव जंगल में पड़ा है। शव को डीग अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन गोली लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
मृतक राधे गुर्जर पंजाब के कोल्हापुर में पहलवानी करता था और अपने कौशल के लिए जाना जाता था। उसने कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। वह एक सप्ताह पहले ही अपने गांव लौटा था। परिजनों के अनुसार, राधे की अभी शादी नहीं हुई थी और वह परिवार का इकलौता बेटा था।