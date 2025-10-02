Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

रेलवे की नई सुविधा, कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार, जानें शेड्यूल

Railway Facility : गुड न्यूज। कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार किया गया है। जानें शेड्यूल।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2025

Railway Facility : गुड न्यूज। कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार किया गया है। त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत। पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार किया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।

डीग 2 बजे पहुंचेगी

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 19109/19110 कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से डीग जंक्शन तक बढ़ाया गया है। ट्रेन संख्या 19109 (कोटा-डीग मेमू एक्सप्रेस) सेवा 30 नवम्बर तक संचालित होगी। यह गाड़ी कोटा से दोपहर 3.55 बजे प्रस्थान कर बयाना 9.50 बजे, मथुरा रात 12.35 बजे, भूतेश्वर 12.50 बजे, मोरा 1 बजे, राधाकुंड 1.10 बजे, गोवर्धन 1.20 बजे, बेहज 1.30 बजे होते हुए डीग 2 बजे पहुंचेगी।

1 दिसम्बर तक संचालित होगी ट्रेन संख्या 69160

वहीं, ट्रेन संख्या 69160 (डीग-बयाना मेमू पैसेंजर) सेवा 1 दिसम्बर तक संचालित होगी। यह गाड़ी डीग से प्रात: 04.45 बजे प्रस्थान कर बयाना 08.10 बजे पहुंचेगी। इस बीच आने वाले स्टेशन बेहज 4.55 बजे, गोवर्धन 5.05 बजे, राधाकुंड 5.15 बजे, मोरा 5.25 बजे, भूतेश्वर 5.35 बजे, मथुरा 5.50 बजे पहुंचते हुए बयाना 8.10 बजे पहुंचेगी।

02 Oct 2025 02:10 pm

