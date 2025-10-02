रेलवे की नई सुविधा, कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस का डीग तक विस्तार, जानें शेड्यूल

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन संख्या 19109/19110 कोटा-मथुरा मेमू एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से डीग जंक्शन तक बढ़ाया गया है। ट्रेन संख्या 19109 (कोटा-डीग मेमू एक्सप्रेस) सेवा 30 नवम्बर तक संचालित होगी। यह गाड़ी कोटा से दोपहर 3.55 बजे प्रस्थान कर बयाना 9.50 बजे, मथुरा रात 12.35 बजे, भूतेश्वर 12.50 बजे, मोरा 1 बजे, राधाकुंड 1.10 बजे, गोवर्धन 1.20 बजे, बेहज 1.30 बजे होते हुए डीग 2 बजे पहुंचेगी।