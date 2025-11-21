Rajasthan : खाद्य सुरक्षा योजना का सच, डीलर ही डकार रहे गरीबों का गेहूं, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

1- जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने आदेश में कहा है कि प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार शहर भरतपुर के वार्ड नंबर 38 की उचित मूल्य दुकानदार दिव्या सिंह की दुकान का निरीक्षण 17 नवबर को किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं होने पर दिव्या सिंह का प्राधिकार पत्र निलंबित किया है।

2- दूसरे आदेश में लिखा है कि वार्ड नंबर 41 के उचित मूल्य दुकानदार बनय सिंह की दुकान का निरीक्षण 19 नवबर को किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताओं के कारण बनय सिंह के प्राधिकार पत्र को आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

3- डीएसओ पवन अग्रवाल ने इसके अलावा वार्ड नंबर 43 के उचित मूल्य दुकानदार योगेश कुमार, वार्ड नंबर 28 की उचित मूल्य दुकानदार गौरी देवी एवं वार्ड नंबर 2 के दुकानदार सुमित सिंघल का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया है।