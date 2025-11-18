खुशखबर, राजस्थान के शिक्षा विभाग का आदेश, पदोन्नत उप-प्राचार्यां को कार्यग्रहण तिथि से मिलेगा वेतन

शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया है कि व्याख्याताओं से उप प्राचार्य पद पर पदोन्नत होने के बाद कार्यग्रहण करने की तिथि से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि उप-प्राचार्य पद पर वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 26 सितंबर को हुई थी।