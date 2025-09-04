Fake Medicines : राजस्थान में इंसानों के साथ अब खतरे में है मवेशियों की जान, ऐसे करें नकली दवाओं की पहचान

पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के आगरा, मथुरा और कोसीकलां के अलावा अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों के निर्माण की बात पिछले दो साल से सामने आ रही है। दो साल में वहां करीब 320 करोड़ से अधिक की नकली दवाइयां पकड़ी गई। बरामद नकली दवाइयों में कैंसर, डायबिटीज, स्लीपिंग पिल्स, एंटीबायोटिक, एलर्जी जैसी अन्य बीमारियों की महंगी नकली दवाइयां शामिल हैं। हर कार्रवाई के बाद ड्रग माफिया से राजस्थान में दवाइयों की खेप सप्लाई करने की बात उजागर हुई है। लेकिन यह सप्लाई रुक नहीं पा रही है।