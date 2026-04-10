LPG Crisis : डीग में गैस एजेंसी से जुड़े 30 हजार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, संचालन पर लगी रोक हटी

मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी पक्ष ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए एजेंसी को राहत प्रदान की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद एजेंसी का संचालन पुनः बहाल कर दिया गया है। लेकिन एजेंसी की तरफ से बताया गया है इस व्यवस्था को सुचारू होने में एक-दो दिन का समय लग सकता है।