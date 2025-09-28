Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan: मानसून की मेहरबानी से भर गईं झीलें, रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे पेटेंड स्टॉर्क, इस उद्यान में 2 अक्टूबर से बच्चों को मिलेगी Free Entry

घना प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर से वाइल्फ लाइफ वीक की शुरुआत होगी। इस वीक में स्कूली बच्चों को घना का नि:शुल्क भ्रमण कराया जाएगा।

2 min read

भरतपुर

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

फोटो: पत्रिका

केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान (घना) अब प्राकृतिक पानी की वजह से एक बार फिर उन्मुक्त उड़ान की ओर है। मानसून की अच्छी बारिश और करौली के पांचना बांध से मिले पानी ने इस बार उद्यान की छिछली झीलों को भर दिया है।

नतीजा यह है कि परिंदों के झुंड आसमान में रंगीन छटा बिखेर रहे हैं। घना में इस बार पेंटेड स्टॉर्क की संख्या रेकॉर्ड हुई है। पक्षी उद्यान में सर्दी के सीजन को लेकर खासी तैयारियां हैं।

घना प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर से वाइल्फ लाइफ वीक की शुरुआत होगी। इस वीक में स्कूली बच्चों को घना का नि:शुल्क भ्रमण कराया जाएगा। सप्ताह के तहत पेंटिंग, फोटोग्राफी, साइकिल रैली आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। घना की बुक लेट, चेक लिस्ट आदि भी तैयार कराई गई है।

घना की खूबसूरती देश-दुनिया में पहचान रखती है। स्थानीय बच्चे इसके बारे में जानें, इसके लिए इस बार वाइल्ड लाइफ वीक में बच्चों को घना का नि:शुल्क भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वह जान सकें कि उनके पास कितनी अमूल्य धरोहर है। कई प्रतियोगिताएं भी इस वीक में रखी जाएंगी।

  • मानस सिंह, डीएफओ, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर

1200 पेंटेड स्टॉर्क बने आकर्षण इस बार घना का सबसे बड़ा आकर्षण ‘पेंटेड स्टॉर्क’ हैं। अगस्त के बाद इनका आगमन शुरू होता है, लेकिन इस बार लगातार हुई बारिश ने इनकी संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल घना में करीब 1200 पेंटेड स्टॉर्क दर्ज किए गए हैं। दक्षिण भारत से आने वाले ये परिंदे अब तालाबों और दलदली इलाकों में आसानी से दिखाई देने लगे हैं।

28.73 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान।

1981 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित हुआ घना।

1985 में वर्ल्ड हैरिटेज साइट, विश्व धरोहर किया गया घोषित।

250 (लगभग) वर्ष पूर्व हुआ था उद्यान का विकास

34 स्तनधारी जीवों की भी पाई जाती हैं प्रजातियां।

372 करीब प्रजातियां हैं वनस्पति की।

57 प्रजातियों की मिलती हैं मछलियां।

200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी करते हैं बसेरा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: मानसून विदाई के बाद IMD की लेटेस्ट चेतावनी, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan: मानसून की मेहरबानी से भर गईं झीलें, रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे पेटेंड स्टॉर्क, इस उद्यान में 2 अक्टूबर से बच्चों को मिलेगी Free Entry

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भरतपुर में प्रार्थना सभा या धर्मांतरण का खेल? बजरंग दल के लोग पहुंचे तो भागा आयोजक; जांच शुरू

conversion in Bharatpur
भरतपुर

Bharatpur: सेल टैक्स ऑफिसर बनकर करता था अवैध वसूली, पुलिस ने पूर्व सरपंच को कामां से पकड़ा

Fake-Sales-Tax-Officer
भरतपुर

Rajasthan: गोली लगने से गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान की संदिग्ध मौत, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा अलविदा ‘प्रिंसेस

Radhe Gurjar died in Deeg
भरतपुर

Bharatpur : मेमने को बचाने के चक्कर में पिता-पुत्र एक साथ नदी में डूबे, मौत के बाद गांव में फैला मातम

Bharatpur Rupwas Deori village Father and son drown in river while trying to save a lamb mourning spread after their deaths
भरतपुर

CMHO पर भड़कीं कांग्रेस सांसद संजना जाटव, बोलीं : मेरा ही फोन नहीं उठाते आप, आमजन का तो क्यों उठाएंगे

Congress MP Sanjana Jatav
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.