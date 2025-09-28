Rajasthan: मानसून की मेहरबानी से भर गईं झीलें, रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे पेटेंड स्टॉर्क, इस उद्यान में 2 अक्टूबर से बच्चों को मिलेगी Free Entry

1200 पेंटेड स्टॉर्क बने आकर्षण इस बार घना का सबसे बड़ा आकर्षण ‘पेंटेड स्टॉर्क’ हैं। अगस्त के बाद इनका आगमन शुरू होता है, लेकिन इस बार लगातार हुई बारिश ने इनकी संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल घना में करीब 1200 पेंटेड स्टॉर्क दर्ज किए गए हैं। दक्षिण भारत से आने वाले ये परिंदे अब तालाबों और दलदली इलाकों में आसानी से दिखाई देने लगे हैं।