Rajasthan Rain Alert: मानसून विदाई के बाद IMD की लेटेस्ट चेतावनी, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

राजस्थान में मानसून (monsoon) की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश (rain alert) की चेतावनी जारी की है। खासकर कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।