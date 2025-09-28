Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Rain Alert: मानसून विदाई के बाद IMD की लेटेस्ट चेतावनी, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

Meteorological Department Alert: मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

फोटो: मौसम विभाग

राजस्थान में मानसून (monsoon) की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश (rain alert) की चेतावनी जारी की है। खासकर कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

किन जिलों में कब होगी बारिश?

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी।

28 सितंबर से 3 अक्टूबर:

कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना।

उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश (heavy rain) हो सकती है।

28 से 30 सितंबर तक:

बारां और कोटा जिले में झमाझम बारिश के आसार।

चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर में भी बारिश का येलो अलर्ट (yellow alert) जारी।

Heavy rain alert by IMD

01 अक्टूबर:

सिरोही जिले में बारिश की चेतावनी।

बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में भी अगले कुछ दिन बारिश संभावित।

बारिश का कारण क्या है?

राजस्थान में यह बारिश बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में सक्रिय नए परिसंचरण तंत्र और पश्चिम विदर्भ में बने अवदाब के कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में बदलने की वजह से हो रही है। यह सिस्टम धीरे-धीरे गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश के हालात बन रहे हैं।

किसानों के लिए चेतावनी

  • खुले आसमान में खड़ी फसलों को बारिश से नुकसान हो सकता है।
  • कृषि उपज मंडियों में रखे अनाज को भीगने से बचाएं।
  • जरूरी फसलों और जिंसों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं।

पश्चिमी राजस्थान में राहत

फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। यहां मौसम साफ रहने की संभावना है।

28 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: मानसून विदाई के बाद IMD की लेटेस्ट चेतावनी, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

