राजस्थान के 20 वर्षीय पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल को मिलेगा ‘अर्जुन अवॉर्ड’, पैर गंवाने के बाद भी नहीं मानी हार, जानें सक्सेस स्टोरी

भरतपुर शहर के बापू नगर निवासी पैरा शूटिंग के खिलाड़ी रुद्रांश खंडेलवाल को भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड की घोषणा की है। दिसंबर 2025 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया था। बताते है कि भरतपुर के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत अर्जुन अवार्ड की घोषणा की गई है। राज्यस्तर पर भले ही खिलाड़ियों को अवार्ड मिलते रहे हैं, लेकिन अर्जुन अवार्ड अभी तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला है।