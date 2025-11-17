102 साल की दादी ने दिखाई जिंदगी की जिद, भरतपुर के RBM हॉस्पिटल ने ऐसे रचा इतिहास

एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. चन्द्रेश भूषण भारद्वाज के निर्देशन में डॉ. सूरजभान और डॉ. अर्पित ने निश्चेतना संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। ऑपरेशन में प्रोक्सीमल फेमुर नेल (पीएफएन) तकनीक का उपयोग किया गया, जो कम चीरे वाली आधुनिक विधि है और तेजी से रिकवरी में मदद करती है। मुख्य सर्जन डॉ. योगेश अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक और उचित चिकित्सकीय योजना के कारण किसी भी उम्र में सुरक्षित सर्जरी संभव है। वहीं टीम सदस्य डॉ. अमित सिंह ने बताया कि 100 वर्ष से अधिक आयु के मरीज भी यदि समय पर इलाज मिल जाए तो सर्जरी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वृद्धा का ऑपरेशन 40 मिनट में कर दिया गया। निजी अस्पताल में परिजनों को करीब 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने पड़ते।