Rajasthan Accident: पिता को खाना देने आए बेटे की दर्दनाक मौत, 19 साल के युवक को ट्रैक्टर ने कुचला, परिवार में कोहराम

मृतक की पहचान दमदमा रोड निवासी ओमप्रकाश सैन के बेटे तरुण के रूप में हुई है। वह अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था और महज तीन दिन पहले ही जयपुर से अपने घर लौटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी घर वापसी साबित होगी। हादसे के दौरान ट्रैक्टर ने पास खड़ी एक अन्य बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।