स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी के बाद 3 गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामान बरामद

पहला स्पा अमन ढाबा के पास संचालित लविश फैमिली स्पा एंड सैलून था। इसका संचालन सिकोला भाठा निवासी अहिल्या सागरवंशी (36) पति दिग्विजय सागरवंशी कर रही थी। पुलिस ने अहिल्या को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एएसपी (शहर) पद्मश्री तंवर ने बताया कि अहिल्या पहले भी गैरकानूनी गतिविधियों में पकड़ी जा चुकी है। करीब पांच माह पहले सूर्या मॉल में उसके जरिए चलाए जा रहे स्पा पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। इसके बाद उसने पति के नाम पर नया स्पा खोल लिया था। अब इस स्पा को भी सील कर दिया गया है।