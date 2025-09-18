CG News: भिलाई के लोहे से बनेगा 51 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना, बीएसपी ने भेजा 10,000 मीट्रिक टन प्राइम रेल

सेल-बीएसपी बुनियादी ढांचे, रेलवे, बिजली, जलविद्युत परियोजनाओं और सीमा संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए इस्पात की आपूर्ति करके पूर्वोत्तर भारत के विकास में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना में कंपनी का योगदान, भारत की ऐतिहासिक बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं - जिनमें चिनाब रेलवे पुल, जिरीबाम-तुपुल-इम्फाल ब्रॉड गेज परियोजना, अटल सुरंग, बांद्रा-वर्ली सी लिंक, और ढोला सादिया, बोगीबील पुल शामिल हैं, को सशक्त बनाने में सेल की स्थायी विरासत को और सुदृढ़ करता है।