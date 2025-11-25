गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

Bhilai News: अहिवारा रोड स्थित मुरमुंदा, कुम्हारी की एक गद्दा निर्माण फैक्ट्री में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन कार्यालय दुर्ग से छह दमकल टीमों को मौके पर रवाना किया गया। कई गाड़ियों से पानी की तेज बौछार की गई, जिसके बाद आग को नियंत्रण में लाया जा सका।