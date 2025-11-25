गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग(Photo Patrika)
Bhilai News: अहिवारा रोड स्थित मुरमुंदा, कुम्हारी की एक गद्दा निर्माण फैक्ट्री में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन कार्यालय दुर्ग से छह दमकल टीमों को मौके पर रवाना किया गया। कई गाड़ियों से पानी की तेज बौछार की गई, जिसके बाद आग को नियंत्रण में लाया जा सका।
आग साईं इंडस्ट्रीज, संचालक अश्वनी वर्मा, की गद्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी थी। फोम, कपड़ा, केमिकल और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर चारों तरफ से पानी की बौछारें डालकर लपटों को काबू में किया।
घटना के दौरान फैक्ट्री में रखे कई केमिकल ड्रम ब्लास्ट हो गए और भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इससे आग बुझाने में लगी टीम को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। घटना में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
फायर अधिकारियों का कहना है कि आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि शॉर्ट-सर्किट को संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दमकल टीमों को आग पूरी तरह बुझाने में लगभग तीन घंटे का समय लगा। रातभर फैक्ट्री परिसर में धुआं और लपटें उठती रहीं। फायर फाइटर्स की टीम में धन्नु यादव , महेंद्र चंदेल, शरद मेश्राम, डालाराम साहू, केशव यादव, संतोष मडरिया, उमाशंकर यादव, कुलेश्वर, पराग, शैलेंद्र, टीकेंद्र, राजू लाल, नितिन, जितेंद्र वर्मा, योगेश्वर साहू, दिनेश शामिल रहे।
