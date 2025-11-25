Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

Bhilai News: दुर्ग से छह दमकल टीमों को मौके पर रवाना किया गया। कई गाड़ियों से पानी की तेज बौछार की गई, जिसके बाद आग को नियंत्रण में लाया जा सका।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 25, 2025

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग(Photo Patrika)

Bhilai News: अहिवारा रोड स्थित मुरमुंदा, कुम्हारी की एक गद्दा निर्माण फैक्ट्री में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन कार्यालय दुर्ग से छह दमकल टीमों को मौके पर रवाना किया गया। कई गाड़ियों से पानी की तेज बौछार की गई, जिसके बाद आग को नियंत्रण में लाया जा सका।

आग साईं इंडस्ट्रीज, संचालक अश्वनी वर्मा, की गद्दा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी थी। फोम, कपड़ा, केमिकल और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। दमकल कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर चारों तरफ से पानी की बौछारें डालकर लपटों को काबू में किया।

केमिकल ड्रम फटे, स्ट्रक्चर ढहा

घटना के दौरान फैक्ट्री में रखे कई केमिकल ड्रम ब्लास्ट हो गए और भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इससे आग बुझाने में लगी टीम को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। घटना में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

फायर अधिकारियों का कहना है कि आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि शॉर्ट-सर्किट को संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

दमकल टीमों को आग पूरी तरह बुझाने में लगभग तीन घंटे का समय लगा। रातभर फैक्ट्री परिसर में धुआं और लपटें उठती रहीं। फायर फाइटर्स की टीम में धन्नु यादव , महेंद्र चंदेल, शरद मेश्राम, डालाराम साहू, केशव यादव, संतोष मडरिया, उमाशंकर यादव, कुलेश्वर, पराग, शैलेंद्र, टीकेंद्र, राजू लाल, नितिन, जितेंद्र वर्मा, योगेश्वर साहू, दिनेश शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 10:26 am

Published on:

25 Nov 2025 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 दमकल टीमों ने बुझाई आग

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आम आदमी के लिए घर का सपना हुआ और दूर, 300 फीसदी तक बढ़ीं जमीन की कीमतें, गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव

आम आदमी के लिए घर का सपना हुआ और दूर, 300 फीसदी तक बढ़ीं जमीन की कीमतें, गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव
भिलाई

Bhilai News: दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां तैयार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर

Bhilai News: दुर्ग में खुलेगा प्रदेश का पहला आईटी पार्क, 35 कंपनियां तैयार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर
भिलाई

CSVTU New Rules: सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला! अब कॉलेज बंद करने या चलाने पर विश्वविद्यालय लेगा अंतिम निर्णय

सीएसवीटीयू का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
भिलाई

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग

CG News: बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव, घंटो प्रभावित रहा मार्ग
भिलाई

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 तक पहुंचने की संभावना

WeatherUpdate: दस साल में पहली बार सबसे गर्म नवंबर, अगले 3 दिन में 16 डिग्री तक पहुंचने की संभावना
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.