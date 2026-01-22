मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे को सामने मत लाना, नहीं तो… थाना में फूट-फूटकर रोई महिला, जताई ये इच्छा

CG News: महिला थाना भिलाई की प्रभारी नीता राजपूत के अनुसार, राजनांदगांव की रहने वाली एक महिला सात जनवरी को घर छोड़कर चली गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने चार साल के बच्चे से मिलना चाहती थी, लेकिन बच्चे का नाम लेते ही वह फूट-फूटकर रोने लगी। उसने कहा, ‘मेरे बच्चे को सामने मत लाना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मेरा पति अच्छा है, लेकिन अब मैं अकेले रहना चाहती हूं। बस पुलिस मेरी मदद करे, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती।’