22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे को सामने मत लाना, नहीं तो… थाना में फूट-फूटकर रोई महिला, जताई ये इच्छा

Bhilai News: राजनांदगांव की रहने वाली एक महिला सात जनवरी को घर छोड़कर चली गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने चार साल के बच्चे से मिलना चाहती थी, लेकिन....

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Jan 22, 2026

महिला थाना में फूूट-फूूटकर रोई महिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

महिला थाना में फूूट-फूूटकर रोई महिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: महिला थाना भिलाई की प्रभारी नीता राजपूत के अनुसार, राजनांदगांव की रहने वाली एक महिला सात जनवरी को घर छोड़कर चली गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने चार साल के बच्चे से मिलना चाहती थी, लेकिन बच्चे का नाम लेते ही वह फूट-फूटकर रोने लगी। उसने कहा, ‘मेरे बच्चे को सामने मत लाना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मेरा पति अच्छा है, लेकिन अब मैं अकेले रहना चाहती हूं। बस पुलिस मेरी मदद करे, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती।’

होटल में टिफिन बनाने का काम

घर छोड़ने के बाद महिला ने प्रेमी से मदद मांगी। वहां से निराशा हाथ लगी। इसके बाद महिला 11 दिन तक रायपुर में रही। इस दौरान उसने महतारी वंदन योजना की राशि और अपने 12 हजार रुपए से खुद का खर्चा और खाने-पीने का इंतजाम किया। उसने एक होस्टल में टिफिन बनाने का काम शुरू किया, जिससे जीवन यापन कर रही है।

पति ने पढ़ाई करवाई, लेकिन परिवार से संघर्ष जारी

महिला ने बताया कि शादी के समय उसकी पढ़ाई 12वीं तक हुई थी। पति ने उसकी बीएससी की पढ़ाई पूरी करवाई। इस दौरान उनके घर एक बच्चा हुआ, जिसकी उम्र वर्तमान में चार साल है। महिला का कहना है कि परिवार उसे अक्सर डांटता और फटकारता था, खासकर उसके पूर्व प्रेमी के संबंध में।

भिलाई महिला थाना में मिली सुरक्षा

महिला ने रायपुर में पुलिस से कोई मदद न मिलने पर ट्रेन से भिलाई का रुख किया। रेलवे स्टेशन पर महिला थाने पहुंची और अपनी कहानी बताई। थाना प्रभारी ने महिला की पूरी स्थिति समझी और राजनांदगांव के संबंधित थाना में उसकी गुमशुदगी की जानकारी ली। महिला ने स्पष्ट किया कि वह अब मायके या ससुराल दोनों जगह नहीं जाना चाहती। पुलिस ने उसे सखी सेंटर में ठहराया और काउंसलिंग का प्रबंध किया।

एक परेशान महिला थाने पहुंची है, थाना प्रभारी को महिला की समस्या पूरी सुनकर उसकी ठहराने की व्यवस्था सखी सेंटर में कराने का निर्देश दिया है। काउंसलिंग कराने को भी कहा गया है। विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 07:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे को सामने मत लाना, नहीं तो… थाना में फूट-फूटकर रोई महिला, जताई ये इच्छा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud News: इंस्टाग्राम ऐड से शुरू हुआ ठगी का खेल, शातिरों ने टेलीग्राम निवेश जाल में महिला से 7.76 लाख हड़पे

भिलाई

Stone pelting on Rajdhani Express: भिलाई में राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव… इंजन के सामने लगा कांच टूटा, मची खलबली

राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

भिलाई में 84 करोड़ रुपए में बनेंगे दो नए फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Bhilai news
भिलाई

भिलाई में GST विभाग की छापेमारी

भिलाई में जीएसटी का छापा (photo source- Patrika)
भिलाई

मौसम का पलटवार.. राहत के बाद फिर लौटी कड़ाके की ठंड, अगले चार दिनों का अपडेट जारी

CG Weather
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.