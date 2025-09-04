CG Crime: ज्वेलरी दुकान में पिस्टल दिखाकर लूट की कोशिश, एक आरोपी रायपुर में गिरफ्तार, दूसरा फरार

संचालक भी चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा। इस पर आरोपी गुरमीतसिंह व दीपक तिवारी भी मौके से भाग निकले। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। संचालक ने थाना में शिकायत की। लेकिन भिलाई तीन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। वह रायपुर की ओर भाग गया। इसके बाद उसी दिन रायपुर में भी आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। रायपुर की घटना में रायपुर की सरस्वती नगर थाना पुलिस ने गुरमीतसिंह का गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने भिलाई तीन की घटना की भी जानकारी दी।