CG Crime: ज्वेलरी दुकान में पिस्टल दिखाकर लूट की कोशिश, एक आरोपी रायपुर में गिरफ्तार, दूसरा फरार

CG Crime: भिलाई तीन के विजय ज्वेलरी में कट्टा लेकर लूटने के प्रयास करने वाले एक आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरा फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भिलाई तीन ज्वेलरी दुकान में लूटने का प्रयास किया था। आरोपी के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज है। उसे रायपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा।
भिलाई तीन टीआई अम्बर भरद्वाज ने बताया कि 1 सितम्बर को विजय ज्वेलरी में दो नकाबपोश युवक घुसे। एक युवक के हाथ में झोला था। दूसरे के हाथ में कट्टा था। उस समय दुकान में दो महिला ग्राहक थी, जिसे दुकानदार ज्वेलरी दिखा रहा था। तभी एक युवक ने दुकान संचालक रितेश जैन को कट्टा दिखाते हुए लूटने का प्रयास किया। कट्टा देखकर महिलाएं घबरा गई और वहां से हटकर सोफे पर जाकर बैठ गई।
संचालक भी चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा। इस पर आरोपी गुरमीतसिंह व दीपक तिवारी भी मौके से भाग निकले। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। संचालक ने थाना में शिकायत की। लेकिन भिलाई तीन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। वह रायपुर की ओर भाग गया। इसके बाद उसी दिन रायपुर में भी आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। रायपुर की घटना में रायपुर की सरस्वती नगर थाना पुलिस ने गुरमीतसिंह का गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने भिलाई तीन की घटना की भी जानकारी दी।