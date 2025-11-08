Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज

Bhilai News: बांग्लादेशी नागरिक, जो मुंबई में दर्ज मामले का आरोपी है, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है। वहां से वह बांग्लादेश भागने की फिराक में है।

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 08, 2025

Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज

बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (Photo Patrika)

Bhilai News: दुर्ग जिले में शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के बाद दुर्ग जीआरपी ने कार्रवाई की। 7 नवंबर को मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक, जो मुंबई में दर्ज मामले का आरोपी है, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है।वहां से वह बांग्लादेश भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही दुर्ग जीआरपी पुलिस ने तुरंत सतर्कता बरती और ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर टीम तैनात कर दी।

कोच में दबिश देकर पकड़ा

जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, जीआरपी की टीम ने एस-1 कोच में दबिश दी। यहां से पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अजमीर शेख, निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई। जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन का जनरल टिकट खरीदा था, बाद में टीटी से बात कर स्लीपर कोच (एस-1) में अपनी सीट बनवा ली थी।

पहचान पत्र नहीं मिला

राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी अजमीर शेख के पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला। उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है। दुर्ग जीआरपी के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई। जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस फ्लाइट से रायपुर पहुंच चुकी है और अब सड़क मार्ग से दुर्ग रेलवे स्टेशन आ रही है।

मुंबई पुलिस अपने साथ ले जाएगी

यहां औपचारिक पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुंबई पुलिस अपने साथ ले जाएगी। पुलिस के मुताबिक, अजमीर शेख मुंबई से भागकर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहा था। उसकी गतिविधियों को देखते हुए यह भी संभावना जताई जा रही है कि उसके अन्य साथियों का नेटवर्क भी भारत में सक्रिय हो सकता है। इसको लेकर पुलिस अब खुफिया एजेंसियों से समन्वय में जांच कर रही है।

Updated on:

08 Nov 2025 04:48 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: रेलवे स्टेशन में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कोच में दबिश देकर पकड़ा , मुंबई में कई मामले है दर्ज

भिलाई

छत्तीसगढ़

बिहान योजना में 20 लाख की धोखाधड़ी, 19 महिला समूहों से राशि गबन करने वाली सचिव गिरफ्तार

महिला सचिव 20 लाख गबन मामले में गिरफ्तार (photo source- Patrika)
भिलाई

CG News: जादू-टोना की आड़ में 5 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

CG News: जादू-टोना की आड़ में 5 लाख की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

CG News: दुर्ग पुलिस को मिली उर्दू में लिखी फरारी की कहानी वाली फाइल, जानकारों की मदद से सुलझा मामला

CG News: दुर्ग पुलिस को मिली उर्दू में लिखी फरारी की कहानी वाली फाइल, जानकारों की मदद से सुलझा मामला
भिलाई

फिजियोथेरेपी कराने एम्स पहुंची तीजन बाई, पीएम मोदी ने परिवार से ली थी स्वास्थ्य की जानकारी

फिजियोथेरेपी कराने एम्स पहुंची तीजन बाई, पीएम मोदी ने परिवार से ली थी स्वास्थ्य की जानकारी
भिलाई

CG Crime: फैक्ट्री के कमरे में युवक की हत्या, गुमराह करने बस स्टैंड पर फेंका शव

CG Crime: फैक्ट्री के कमरे में युवक की हत्या, गुमराह करने बस स्टैंड पर फेंका शव
भिलाई
