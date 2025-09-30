CG News: भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, 50 से अधिक लोगों को दे रहीं रोजगार

भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, (Photo Patrika)
CG News: शहर की बेटी श्वेता उपाध्याय न केवल दो कुलों की शान हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों से अपनी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और लेखन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम कर रही हैं। पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर करने के बाद श्वेता उपाध्याय (47) ने जागरूकता की अलख जगाई। अब वे अपनी कंपनी के माध्यम से 50 से अधिक लोगों को रोजगार देकर सशक्त बना रही हैं, जिससे भिलाई का गौरव भी बढ़ रहा है।
श्वेता उपाध्याय वर्तमान में कंसलटेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने रिजिलिएंट सस्टेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी स्थापित की है, जिसमें वे निदेशक हैं। यह कंपनी प्रदूषण रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए अग्रणी समाधान प्रदान करती है। इस पहल के जरिए उन्होंने 50 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है। इसके अलावा, वह ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज (कतर) में वरिष्ठ सलाहकार भी हैं।
श्वेता की कंपनी उद्योगों और फैक्ट्रियों को प्रदूषण कम करने के लिए व्यावहारिक, प्रभावी और पर्यावरण-हितैषी सलाह देती है। वे कारोबारियों को पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दर्जनों कंपनियों को उन्होंने प्रदूषण मानकों का पालन कराकर ग्रीन-चैंपियन बनने में मदद की है।
लोगों और संस्थाओं को जागरूक कर स्थानीय स्तर पर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। श्वेता की विशेषज्ञता को अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। वे यूनाइटेड किंगडम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट एंड असेसमेंट की प्रैक्टिशनर मेंबर हैं, जो उनके वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि करता है। पर्यावरणविद् होने के साथ-साथ श्वेता एक संवेदनशील लेखिका भी हैं।
