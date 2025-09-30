Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, 50 से अधिक लोगों को दे रहीं रोजगार

CG News: पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए अग्रणी समाधान प्रदान करती है। इस पहल के जरिए उन्होंने 50 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

CG News: भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, 50 से अधिक लोगों को दे रहीं रोजगार

भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, (Photo Patrika)

CG News: शहर की बेटी श्वेता उपाध्याय न केवल दो कुलों की शान हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों से अपनी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और लेखन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम कर रही हैं। पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर करने के बाद श्वेता उपाध्याय (47) ने जागरूकता की अलख जगाई। अब वे अपनी कंपनी के माध्यम से 50 से अधिक लोगों को रोजगार देकर सशक्त बना रही हैं, जिससे भिलाई का गौरव भी बढ़ रहा है।

श्वेता उपाध्याय वर्तमान में कंसलटेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने रिजिलिएंट सस्टेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी स्थापित की है, जिसमें वे निदेशक हैं। यह कंपनी प्रदूषण रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए अग्रणी समाधान प्रदान करती है। इस पहल के जरिए उन्होंने 50 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया है। इसके अलावा, वह ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज (कतर) में वरिष्ठ सलाहकार भी हैं।

श्वेता की कंपनी उद्योगों और फैक्ट्रियों को प्रदूषण कम करने के लिए व्यावहारिक, प्रभावी और पर्यावरण-हितैषी सलाह देती है। वे कारोबारियों को पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दर्जनों कंपनियों को उन्होंने प्रदूषण मानकों का पालन कराकर ग्रीन-चैंपियन बनने में मदद की है।

लोगों और संस्थाओं को जागरूक कर स्थानीय स्तर पर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। श्वेता की विशेषज्ञता को अंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। वे यूनाइटेड किंगडम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट एंड असेसमेंट की प्रैक्टिशनर मेंबर हैं, जो उनके वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि करता है। पर्यावरणविद् होने के साथ-साथ श्वेता एक संवेदनशील लेखिका भी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, 50 से अधिक लोगों को दे रहीं रोजगार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Navratri 2025: सत्तीचौरा दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर रोज होती हैं बेटियों की पूजा, आज 56 भोग, फलों से सजेगा मंदिर

Navratri 2025: सत्तीचौरा दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर रोज होती हैं बेटियों की पूजा, आज 56 भोग, फलों से सजेगा मंदिर
भिलाई

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
भिलाई

CG Crime: भारत-पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: भारत-पाक मैच पर ऑनलाइन सट्टा, दो आरोपी गिरफ्तार
भिलाई

CG Weather Update: 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, बन रहा ये चक्रवाती सिस्टम, IMD ने दी चेतावनी

भारी बारिश की चेतावनी (पत्रिका फोटो)
भिलाई

CG Fraud: गंगोत्री जांगड़े की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख देकर मरवाया, पत्थर से कुचल दिया सिर

CG Fraud: गंगोत्री जांगड़े की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख देकर मरवाया, पत्थर से कुचल दिया सिर
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.