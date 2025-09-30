CG News: भिलाई की श्वेता ने गढ़ा ग्रीन-उद्यमिता का मॉडल, 50 से अधिक लोगों को दे रहीं रोजगार

CG News: शहर की बेटी श्वेता उपाध्याय न केवल दो कुलों की शान हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों से अपनी विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और लेखन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल कायम कर रही हैं। पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर करने के बाद श्वेता उपाध्याय (47) ने जागरूकता की अलख जगाई। अब वे अपनी कंपनी के माध्यम से 50 से अधिक लोगों को रोजगार देकर सशक्त बना रही हैं, जिससे भिलाई का गौरव भी बढ़ रहा है।