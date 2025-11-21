CG News: भिलाई नगर निगम में नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों का फूटा ग़ुस्सा

भिलाई-चरोदा निगम में 148 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका वेतन निगम वहन करता है। इसके अलावा 220 प्लेसमेंट कर्मियों का भुगतान एजेंसी के माध्यम से होता है। एजेंसी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने बाध्य है, लेकिन नियमित कर्मचारियों का वेतन अटक जाता है। दोनों वर्गों को मिलाकर निगम पर हर माह लगभग 1.25 करोड़ रुपए का वेतन भार आता है।