Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती

Bhilai News: देश के सबसे बड़े स्टील संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए लबे इंतजार के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 2018 के बाद पहली बार मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) के 124 पदों पर भर्ती की घोषणा की है।