Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट में पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति हुई है, जिसके कारण नई भर्ती की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी।

less than 1 minute read
भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

भिलाई स्टील प्लांट (Photo Patrika)

Bhilai News: देश के सबसे बड़े स्टील संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए लबे इंतजार के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 2018 के बाद पहली बार मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) के 124 पदों पर भर्ती की घोषणा की है।

ये पद मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, मिनरल सहित कई तकनीकी शाखाओं के लिए निकाले गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी और 5 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे।

भिलाई स्टील प्लांट में पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति हुई है, जिसके कारण नई भर्ती की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी।

पहले मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) की भर्ती लगभग हर एक-दो वर्ष में होती रही है, लेकिन इस बार पूरे 6 साल बाद प्रक्रिया शुरू की गई है। इसलिए देशभर के इंजीनियर इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे।

सेल के अनुसार, भर्ती में वही उमीदवार पात्र होंगे
आयु सीमा

सामान्य: 28 वर्ष

ओबीसी: 31 वर्ष

एससीएसटी: 33 वर्ष

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी: 700

एससी/ एसटी/पीडब्ल्यूडी: 200

योग्यता

न्यूनतम 65त्न अंक अनिवार्य

एससी-एसटी उमीदवारों के लिए न्यूनतम 55त्न

जीएटीई स्कोर अनिवार्य

सेल के अनुसार, भर्ती में वही उमीदवार पात्र होंगे जिनके पास—

फुल टाइम नियमित इंजीनियरिंग डिग्री हो

कॉरेस्पॉन्डेंस / लेटर कोर्स मान्य नहीं

पात्रता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क

Published on:

17 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: इंजीनियरॉ के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, बीएसपी में 124 पदों पर होगी भर्ती

