भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट कैचर में लगी भीषण आग

Bhilai Steel Plant: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में 15 अगस्त की रात 'सी' शिफ्ट के दौरान ब्लास्ट फर्नेस-8 के डस्ट कैचर में अचानक रिसाव देखा गया, जिससे वहां आग लग गई। संयंत्र की सुरक्षा और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के बाद ब्लास्ट को तुरंत कम कर दिया गया और संयंत्र की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया। रिसाव रोकने और भट्टी को सामान्य करने के लिए 16 अगस्त, 2025 की सुबह 2:20 बजे बैक ड्राफ्ट लिया गया और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया।
Bhilai Steel Plant: भिलाई स्टील प्लांट के जनसंपर्क विभाग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं और मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है।