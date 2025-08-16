भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट कैचर में लगी भीषण आग

Bhilai Steel Plant: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में 15 अगस्त की रात 'सी' शिफ्ट के दौरान ब्लास्ट फर्नेस-8 के डस्ट कैचर में अचानक रिसाव देखा गया, जिससे वहां आग लग गई। संयंत्र की सुरक्षा और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।