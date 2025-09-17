Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: इंदौर की तर्ज पर होगी भिलाई की सफाई, सेंट्रल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा, नए भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

CG News: निगम कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए शासन से लाने की रही है। मुख्यमंत्री ने निगम परिसर में इसकी की थी। फिलहाल स्थल का चयन किया जा रहा है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 17, 2025

CG News: इंदौर की तर्ज पर होगी भिलाई की सफाई, सेंट्रल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा, नए भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

CG News: नगर निगम, भिलाई की सफाई व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मॉनिटरिंग के लिए एक निजी तकनीकी एजेंसी का सहारा लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इंदौर में भी है। निगम पूरे 70 वार्ड में सफाई व्यवस्था की बेहतरी के लिए नवाचार की तैयारी में है। पत्रिका से इसी विषय पर नगर निगम, भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय से चर्चा के दौरान कुछ सवाल किए।

नए भवन निर्माण की स्वीकृति

नगर निगम, भिलाई के आयुक्त की बड़ी उपलब्धि एक साल से भी कम समय में निगम कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए शासन से लाने की रही है। मुख्यमंत्री ने निगम परिसर में इसकी की थी। फिलहाल स्थल का चयन किया जा रहा है।

क्या टाउनशिप की सफाई भी अब निगम ही सम्भालेगा?

हां, अब टाउनशिप में भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था का काम नगर निगम भिलाई अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र की नगर सेवाएं विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। बीएसपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहां से कचरा एकत्र निगम करेगा और उसका प्रबंधन भी निगम ही करेगा।

शहर को सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या सुविधा मिलेगी।

निगम भिलाई क्षेत्र में 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन का निर्माण 1142.28 लाख रुपए से किया जाएगा। रीडिंग जोन के माध्यम में 500 युवा प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ाई कर सकेंगे। इस अत्याधुनिक लाइब्रेरी में बायोमैट्रिक सिस्टम के जरिए ही अधिकृत सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रतिभागियों को निशुल्क वाई-फाई सुविधा मिलेगी।

Updated on:

17 Sept 2025 02:01 pm

Published on:

17 Sept 2025 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: इंदौर की तर्ज पर होगी भिलाई की सफाई, सेंट्रल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा, नए भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

