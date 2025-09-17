CG News: इंदौर की तर्ज पर होगी भिलाई की सफाई, सेंट्रल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा, नए भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

CG News: नगर निगम, भिलाई की सफाई व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मॉनिटरिंग के लिए एक निजी तकनीकी एजेंसी का सहारा लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इंदौर में भी है। निगम पूरे 70 वार्ड में सफाई व्यवस्था की बेहतरी के लिए नवाचार की तैयारी में है। पत्रिका से इसी विषय पर नगर निगम, भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय से चर्चा के दौरान कुछ सवाल किए।