CG Crime: बर्थ-डे ब्वॉय ने की दोस्त की हत्या, ईंट-पत्थर से मारकर उत्तार दिया मौत के घाट

CG Crime: रातों-रात चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में शामिल फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 10, 2025

CG Crime: बर्थ-डे ब्वॉय ने की दोस्त की हत्या, ईंट-पत्थर से मारकर उत्तार दिया मौत के घाट

CG Crime: रायपुर से चाचा के यहां आए बर्थ-डे ब्वॉय ने पार्टी के दौरान अपने साथी की ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी साथी फरार हो गए। पुलिस ने खोजबीन कर रातों-रात चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में शामिल फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन मरोदा शिवापारा से शराब की बोतल, बर्तन व अन्य सामान को जब्त किया है। वहीं पांचवें आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। नेवई थाना प्रभारी ने बताया कि दो नाबालिग समेत सात युवकों ने मिलकर स्कूल में पार्टी शुरू की।

म्यूजिक चालू किया, ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए। संगीत बजाते हुए खुशियां मनाई। पहले केक काटा और शराब का सेवन कर पार्टी शुरू की। इसके बाद युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सभी ने मिलकर ईंट-पत्थर से मारकर रोशन ठाकुर की हत्या कर दी।

Updated on:

10 Sept 2025 10:59 am

Published on:

10 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: बर्थ-डे ब्वॉय ने की दोस्त की हत्या, ईंट-पत्थर से मारकर उत्तार दिया मौत के घाट

