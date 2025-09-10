CG Crime: बर्थ-डे ब्वॉय ने की दोस्त की हत्या, ईंट-पत्थर से मारकर उत्तार दिया मौत के घाट

CG Crime: रायपुर से चाचा के यहां आए बर्थ-डे ब्वॉय ने पार्टी के दौरान अपने साथी की ईंट-पत्थर मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी साथी फरार हो गए। पुलिस ने खोजबीन कर रातों-रात चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में शामिल फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है।